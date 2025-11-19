En España hemos triplicado su consumo en 20 años porque ya no hay tiempo ni dinero para cocinar en casa

Los alimentos ultraprocesados se convierten en "el nuevo tabaquismo": piden etiquetas que alerten de su consumo

Sabemos que están detrás de muchas enfermedades, de bastantes tipos de tumores y aún así, el consumo de ultraprocesados en nuestro país se ha triplicado en 20 años. Tras un macroestudio, los expertos piden etiquetas muy concretas que adviertan de los riesgos para la salud que ya se equiparan a los del tabaquismo.

Si se presta atención a las minúsculas letras que aparecen en los envoltorios de los ultraprocesados se aprecia que tienen azúcar, grasas añadidas y sal añadida. También cuentan con la presencia de aditivos. "Se añaden para mejorar el aspecto, el sabor y el aroma", señala Amil López, nutricionista 'dieta coherente'. Porque estos productos son un riesgo para la salud.

Se ha triplicado el consumo de ultraprocesados en 20 años

Esta es la peligrosa combinación de los llamados ultraprocesados. Activa los centros de la recompensa cerebral, lo que genera una dependencia muy rápidamente. Son los protagonistas de un auténtico problema de salud pública, según la revista de Lancet.

En España hemos triplicado su consumo en 20 años porque ya no hay tiempo ni dinero para cocinar en casa. “Suele salir mucho más rentable, una pizza congelada de tres euros que hacerte tu pizza”, reconoce un hombre. Consumirlos en exceso tiene un peligroso peaje. Se dispara el riesgo de inflamación intestinal, obesidad abdominal, colesterol, depresión y la lista sigue. Pero la solución la tenemos en casa: pescado para una dieta mediterránea que alarga y protege nuestra vida.