Así es el ganador del concurso de dobles de John F. Kennedy Junior

Un concurso de dobles de JFK Jr. en Washington Square mezcla nostalgia, cultura pop y mucho sentido del humor

¿Por qué la figura de John F. Kennedy Jr. sigue seduciendo a hombres y mujeres a pesar de sí mismo?

Si paseaste por las calles de Nueva York este fin de semana es posible que te encontraras a cientos de hombres con camisa blanca, pantalones chinos y gafas de sol noventeras. Todos ellos participaban en el parque de Washington Square en el concurso de dobles de John F. Kennedy Jr., una curiosa competición que mezcla nostalgia, cultura pop y mucho sentido del humor. El evento se inspiraba directamente en el renovado interés por el hijo de JFK, alimentado por la serie 'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette', que se ha convertido en un fenómeno televisivo.

El concurso —uno más dentro de una moda viral de competiciones de parecidos a famosos— reunió a participantes que se afanaban por recrear el estilo inconfundible del heredero Kennedy, es decir, traje relajado, aire deportivo y ese look preppy que dominó el Manhattan de los años 90. El premio para el mejor no era gigantesco, pero sí lo bastante tentador para atraer a curiosos: unos 250 dólares y, sobre todo, el título honorífico del 'JFK Jr. más convincente" de la gran manzana.

Casting improvisado en Washington Square

El triunfador de la contienda -poco reñida, a tenor de los comentarios en las redes sociales-, llevaba gafas de sol opaca, gorra, camiseta sin mangas, pantalones cortos y unos patines de color naranja brillante. Sus primeras palabras tras ser proclamado ganador fueron para anunciar, en el mismo tono festivo que rodeaba todo el evento, que está soltero y que le gustan las chicas altas, por si alguien quiere tomar nota.

Revival del 'príncipe de América'

La razón de este revival está clara. La serie de Ryan Murphy ha vuelto a colocar en el centro de imaginario pop a la pareja Kennedy-Bessette, su romance, su glamour y la presión mediática que les rodeaba en los años 90. En redes sociales, TikTok y otras plataformas muchos usuarios están copiando el estilo de John-John basado en pantalones doblados, bicicletas y el aire desenfadado de quien parecía el 'príncipe de América'. El fenómeno, sin embargo, no está exento de polémica. Algunos miembros de la familia Kennedy han criticado la serie por dramatizar o distorsionar episodios reales de su vida.

En vida, Kennedy Jr. fue mucho más que el hijo del presidente asesinado: abogado, editor de revista, piloto y una de las figuras públicas más fotografiadas de su época. Su muerte en un accidente aéreo en 1999 consolidó su aura trágica y legendaria. Veinticinco años después, esa mezcla de elegancia, tragedia y nostalgia sigue funcionando. Tanto que ahora incluso tiene su propio concurso de dobles. Porque si algo demuestra este peculiar evento neoyorquino es que el mito de los Kennedy todavía tiene tirón. Y si además se puede celebrar con un poco de ironía neoyorquina, mejor que mejor.