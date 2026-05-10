La inteligencia artificial ha aportado su toque humorístico en esta crisis sanitaria y los protagonistas han sido las ratas

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El rifirrafe del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el Gobierno central por las ratas nadadoras ha inundado de meses las redes sociales. Así lo hemos visto en las publicaciones con imágenes de ratones convertidos en nadadores olímpicos, al equipo de ratación sincronizada y hasta un roedor llevando la bandera canaria mientras nada hasta el muelle de Granadilla.

La inteligencia artificial ha aportado su toque humorístico en esta crisis sanitaria y los protagonistas han sido las ratas. El tema que ha provocado desencuentros en la madrugada del sábado entre el Gobierno central y el canario.

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El choque entre el Gobierno central y el canario

El choque entre el Ejecutivo central y el canario han estado presentes desde que el Gobierno español accedió a que el MV Hondius llegase a la costa canaria. Unos desacuerdos que han estado latentes hasta esta última madrugada, cuando el presidente de las islas, Fernando Clavijo, advirtió que no iba a permitir que el barco fondeara en estas aguas.

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"Yo he hablado con el presidente de la autoridad portuaria y le ha dado las instrucciones de que no se autorice el fondeo del buque hasta que no tengamos la certeza de que todos los pasajeros salen el domingo y los que no puedan salir, pues obviamente están sanos. No tienen ningún problema que continúe en el buque hasta los Países Bajos", aseguró Clavijo.

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La evacuación durará más de lo previsto

El motivo de este desacuerdo está en que la evacuación durará más de lo previsto inicialmente por el retraso de dos aviones. El último vuelo de todo el procedimiento está previsto para mañana, que es el último y que tiene como destino Australia. "Le transmití que tenía que ser el domingo a las 19:00 horas de la tarde", dijo Clavijo.

Su exigencia denegada era reubicarlos en otros vuelos que salen hoy desde Tenerife. "Un avión que viaja de Países Bajos o en el propio avión del Gobierno de España", dijo. Su intención de que el crucero abandone pronto las aguas canarias viene del miedo que hay a que un roedor portavoz del virus llegase nadando hasta la orilla, poniendo en riesgo a las islas. Esto último ha generado cientos de imágenes en redes sociales para quitarle hierro al asunto y tirar un poco de humor en una situación sin precedentes.