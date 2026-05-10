El motivo de este desacuerdo está en que la evacuación durará más de lo previsto inicialmente por el retraso de dos aviones

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El choque entre el Ejecutivo central y el canario han estado presentes desde que el Gobierno español accedió a que el MV Hondius llegase a la costa canaria. Unos desacuerdos que han estado latentes hasta esta última madrugada, cuando el presidente de las islas, Fernando Clavijo, advirtió que no iba a permitir que el barco fondeara en estas aguas.

"Yo he hablado con el presidente de la autoridad portuaria y le ha dado las instrucciones de que no se autorice el fondeo del buque hasta que no tengamos la certeza de que todos los pasajeros salen el domingo y los que no puedan salir, pues obviamente están sanos. No tienen ningún problema que continúe en el buque hasta los Países Bajos", aseguró Clavijo.

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El origen del desacuerdo entre el Gobierno central y el canario

El motivo de este desacuerdo está en que la evacuación durará más de lo previsto inicialmente por el retraso de dos aviones. El último vuelo de todo el procedimiento está previsto para mañana, que es el último y que tiene como destino Australia. "Le transmití que tenía que ser el domingo a las 19:00 horas de la tarde", dijo Clavijo.

Su exigencia denegada era reubicarlos en otros vuelos que salen hoy desde Tenerife. "Un avión que viaja de Países Bajos o en el propio avión del Gobierno de España", dijo. Su intención de que el crucero abandone pronto las aguas canarias viene del miedo que hay a que un roedor portavoz del virus llegase nadando hasta la orilla, poniendo en riesgo a las islas.

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Sanidad ha sido tajante y ha afirmado que este roedor no tiene la capacidad de llegar nadando a la costa. Después de horas de negociaciones, con sus idas y venidas, la pesadilla de los pasajeros del crucero están a punto de terminar.