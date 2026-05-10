"Como en otras muchas crisis, respondemos a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia", ha dicho Pedro Sánchez

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius| Mónica García valora el dispositivo: "Absoluta seguridad de que no hay contagios con la población local"

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MadridPedro Sánchez ha defendido este 10 de mayo la actuación del Gobierno con el crucero MV Hondius, tras el desembarco de pasajeros en Canarias: "Con rigor científico, transparencia, lealtad institucional y cooperación internacional".

Eso ha argumentado para justificar el operativo que ha trasladado a españoles del barco al avión para que guarden cuarentena en Madrid. Concretamente en el Hospital Gómez Ulloa, bajo estricto protocolo por hantavirus.

En su intervención en un mitin electoral con motivo de las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo, el presidente español ha expresado en La Línea (Cádiz) que el Ejecutivo "está haciendo lo que debe hacer".

Así se ha referido a la aceptación de recibir al buque, que está fondeado en el puerto de Granadilla en Tenerife desde las 6:30 horas. Previsiblemente, cuando reposte y se avitualle, retomará su navegación.

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Junto a la líder del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, Sánchez ha reivindicado la utilidad de la política para "solucionar los problemas de la gente de a pie, de la mayoría".

En ese punto ha aludido al MV Hondius afectado por el brote de hantavirus para subrayar que la acción vinculada al desembarco de los pasajeros está "desplegada para hacer frente a esta emergencia sanitaria".

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España "responde con ejemplaridad y con eficacia, como en otras crisis"

El presidente ha recordado que el Gobierno está siguiendo peticiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "coordina" este operativo, y del Centro de Emergencias Epidemiológicas de la Unión Europea.

Pedro Sánchez ha añadido que su Ejecutivo "tiene que hacer tres cosas", empezando por "garantizar y proteger la salud pública de los canarios", a quienes ha querido agradecer "su solidaridad".

"También la salud pública de aquellos españoles que están en el crucero", así como "ayudar al resto de países europeos que tienen ciudadanos en ese buque", ha continuado.

Igualmente ha proclamado que España, "de nuevo", y "como en otras muchas crisis, responde a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia".

Por eso, "es un orgullo ser español, porque España siempre cumple, y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias", ha agregado el presidente para concluir.