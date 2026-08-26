Celia Molina 26 AGO 2026 - 13:22h.

Las batallas de "farmear aura", la nueva tendencia viral entre los adolescentes, se están expandiendo rápidamente por España

Qué significa "farmear aura" y "Laura", los nuevos términos virales del lenguaje adolescente

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Para quienes todavía no lo sepan, "farmear aura" se ha convertido en la nueva tendencia viral entre los adolescentes. Al igual que otros conceptos propios de la generación Z, como "dar cringe" (vergüenza ajena), tener un "crush" (un amor platónico) o "funar" a alguien (criticar), que se han "minado" en las redes sociales, este nuevo término, que tiene su origen natural en los videojuegos, ha provocado la locura entre los jóvenes (y no tan jóvenes).

"Farmear aura" (del inglés aura farming) significa hacer algo para parecer especialmente carismático, seguro, elegante, misterioso o impresionante. En lenguaje adulto, sería algo así como "intentar quedar bien", "proyectar una imagen", "marcarse una pose" o "parecer guay".

Parte del inglés “to farm” que, en el mundo de los videojuegos, describe la acción de repetir tareas para obtener recursos, experiencia o puntos y así mejorar a un personaje. Juegos como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite popularizaron este término, asociándolo con el esfuerzo constante para progresar en un entorno virtual.

El objetivo: demostrar quién tiene más aura

De esta manera, “farmear aura” significa realizar acciones, gestos, poses o mantener actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración que los demás perciben en una persona. La palabra se utiliza para describir situaciones donde alguien parece “acumular puntos” de prestigio ante los ojos del público, ya sea en la vida real o a través de una pantalla.

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Lejos de quedarse en algo que hace gracia y que genera likes en las redes sociales, jóvenes de todo el mundo han llevado esta moda a las calles, creando batallas, similares a las de gallos, en las que dos rivales se enfrentan por demostrar quién tiene más aura de los dos.

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Se han convocado las batallas en España por TikTok

Esta acción callejera, que comenzó hace unos días en varios países de Latinoamérica, se está expandiendo muy rápidamente por España pues, según varios vídeos que ya se han colgado en la nube, ya se han celebrado este tipo de batallas en Burgos, Valencia, A Coruña o Barcelona, gracias a varias convocatorias hechas por particulares en TikTok.

La dinámica suele comenzar con los típicos movimientos de brazos del 'Six - seven', otro fenómeno creado, casi de manera involuntaria, por un joven llamado Maverick Trevillian, que se hizo viral tras aparecer en un video de baloncesto del creador Cam Wilder gritando "¡6-7!", con un gesto eufórico.

Su particular movimiento - que usó hasta el papa León XIV en su visita a España - sirve de gancho para el arranque de las batallas, en las que los dos rivales, sin ningún tipo de norma o manual, van añadiendo otros gestos con los que demuestran lo vacilones que son. Las batallas han generado tanta expectación, que en torno a los participantes se forma un gran corro de personas, que disfrutan, vitorean y hasta entienden cuál de los oponentes ha ganado sobre el otro.