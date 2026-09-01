Las herramientas digitales deben complementar, y no desplazar, otros recursos educativos tradicionales como los libros de texto, la lectura y la escritura

Las familias desempeñan también un papel relevante a la hora de establecer pautas y acompañar a los menores en su relación con los dispositivos y los entornos digitales fuera del horario lectivo

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ÁlavaLa vuelta al cole en Euskadi llega este curso acompañada de un debate que continúa abierto en los centros educativos: ¿qué papel deben ocupar las pantallas en el aprendizaje? Tablets y ordenadores forman ya parte de la realidad de buena parte del alumnado, pero algunos colegios e institutos están optando por reducir su presencia y recuperar recursos tradicionales como los libros de texto, la lectura y la escritura.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco no plantea esta cuestión como una elección entre tecnología sí o tecnología no. Su posición pasa por buscar un uso adecuado de los dispositivos, en función de la edad del alumnado, sus necesidades y los objetivos pedagógicos que se persigan. En este planteamiento, las herramientas digitales deben complementar, y no desplazar, otros recursos educativos.

Los centros disponen además de autonomía para concretar cómo aplican este enfoque. Cada uno puede establecer sus criterios dentro de su proyecto educativo y, específicamente, de su plan de digitalización, teniendo en cuenta las características de su alumnado y las diferentes etapas educativas.

La tecnología forma parte del currículo y Educación proporciona a los centros diferentes herramientas para trabajar la competencia digital, entre ellas formación, orientaciones, guías, ejemplos de buenas prácticas y jornadas. El objetivo es que los dispositivos tengan una utilidad concreta dentro del proceso educativo y no se conviertan en un fin por sí mismos.

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Desde el departamento señalan a la Cadena SER que la tecnología debe utilizarse como un recurso complementario y que su presencia no implica dejar de lado el libro, la lectura o la escritura. La idea es combinar diferentes metodologías y utilizar las herramientas digitales cuando realmente puedan aportar valor al aprendizaje.

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Un debate que va más allá de las aulas

La discusión sobre el tiempo que niños, niñas y adolescentes pasan delante de una pantalla no se limita al horario escolar. El acceso a teléfonos móviles, redes sociales, videojuegos, plataformas digitales y contenidos online es parte de su día a día, lo que convierte la educación digital en una cuestión que trasciende las paredes de los centros.

En este contexto, Educación sitúa entre sus responsabilidades el desarrollo de la competencia digital, pero también aspectos como el pensamiento crítico, los hábitos saludables y el uso seguro y responsable de la tecnología. El acompañamiento, sin embargo, no corresponde exclusivamente a los colegios.

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Las familias desempeñan también un papel relevante a la hora de establecer pautas y acompañar a los menores en su relación con los dispositivos y los entornos digitales fuera del horario lectivo. El planteamiento del Gobierno Vasco es, por tanto, de corresponsabilidad entre los centros, las familias y el resto de agentes que participan en el entorno de niños, niñas y adolescentes.

La situación cobra especial relevancia si se atiende a los datos sobre el uso de las redes sociales entre los jóvenes de Euskadi. El estudio de UNICEF 'Infancia, adolescencia y bienestar digital' muestra que el 93% de los adolescentes vascos está registrado en al menos una red social, mientras que el 77,7% lo está en tres o más. Son porcentajes similares a los registrados en el conjunto de España, donde alcanzan el 95,2% y el 75,8%, respectivamente.

El tiempo de utilización también refleja una relación intensa con estas plataformas. Durante los días laborables, un 7,1% de los adolescentes dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales. El porcentaje aumenta hasta el 16% durante los fines de semana.

Un uso problemático que aumenta con la edad

El estudio de UNICEF apunta además a que un 4,3% del alumnado de Euskadi podría haber desarrollado ya un uso problemático de las redes sociales. La incidencia no es igual en todos los grupos: entre las chicas alcanza el 5,5%, frente al 2,8% entre los chicos.

La prevalencia también crece a medida que aumenta la edad y alcanza su máximo en Bachillerato, con un 5,6%. En el conjunto del Estado, el porcentaje se sitúa en el 5,7%, ligeramente por encima del registrado en Euskadi.

La actividad de los adolescentes en las redes también presenta diferencias según el sexo. El 44,4% del alumnado vasco publica al menos una vez al mes fotografías, vídeos o historias personales, mientras que el 13% lo hace todas las semanas. Además, un 14,2% participa en bailes, coreografías o reels y un 9,1% interviene en retos virales.

Las chicas presentan una participación más frecuente en estas actividades. El 52,6% publica fotos o historias al menos una vez al mes, frente al 36,4% de los chicos. En el caso de los bailes, coreografías o reels, el porcentaje alcanza el 22,7% entre ellas y el 5,8% entre ellos. La participación en retos virales se sitúa en el 10,6% entre las chicas y en el 7,4% entre los chicos.