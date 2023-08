Rafael del Amo dimite como responsable del fútbol femenino en la RFEF: "Lo de Luis Rubiales es inaceptable"

Rafael del Amo ha presentado su dimisión como presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. El directivo ha señalado que “no puede estar en un proyecto en el que no cree”. Después de la polémica surgida por el beso forzado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso , muchos esperaban que el dirigente anunciase su dimisión. Pero ha ocurrido todo lo contrario y las primeras reacciones han aparecido.

"He presentado mi dimisión después de ver que Luis Rubiales sigue encabezando la Federación. He sido el único presidente que se lo ha dicho mirándole a la cara. Yo creí en un proyecto femenino que no había y él apostó por ello, con 27 millones de euros, estoy súper agradecido. Pero creo, sobre todo por lo que pasó en el palco, que es inaceptable”, así lo ha anunciado Del Amo en sus declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.