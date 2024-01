Luke Littler, el mago de los dardos de 16 años: su rutina previa a los partidos, su familia y sus aficiones

Los dardos vuelven a estar más de moda que nunca y todo gracias a un prodigio de solo 16 años que ha roto los esquemas de los amantes de este deporte. Hablamos de Luke Littler , el participante que ha maravillado estos días en el Campeonato Mundial , disputado en Londres (Inglaterra), al haber sido el finalista más joven de la historia. Tras vencer a su ídolo en cuartos de final, Raymond Van Barneveld, y superar la semifinal había grandes esperanzas en que pudiera conquistar el torneo. No obstante, después de un espectacular encuentro este miércoles, ha terminado sucumbiendo ante Luke Humphries , uno de los favoritos.

Littler, que ha aparecido de forma sorprendente y espectacular, ha recibido el aliento de gran parte del público durante sus competiciones. Algunos incluso le han llegado a cantar "mañana no tienes colegio" a modo de vacile y en clave de humor. Los aficionados a los dardos no dan crédito a la puntería de 'The Nuke' (misil nuclear), como es apodado. De ganar en noviembre el Mundial juvenil, ha pasado a dar un enorme salto tanto a nivel competitivo como mediático en las últimas semanas, copando portadas de numerosos rotativos deportivos.