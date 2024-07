Natalia Muñoz, la atleta más joven de la delegación española en los JJOO 2024, que se reunió con el rey Felipe VI: "Es alucinante"

"Es alucinante estar aquí, yo lo veía imposible en Tokio y ha sido un sueño hecho realidad. El Skate Park lo he visto perfecto, son unas medidas en las que ya he patinado antes y los trucos los tengo bien porque los usé en competiciones anteriores", comentaba ella misma en una rueda de prensa celebrada en el área internacional de la Villa Olímpica junto al seleccionador, Alain Goikoechea.

La historia de Natalia arrancó con cinco años. Su hermano practicaba surf y le 'robaba' los patines que encontraba en casa. "Un día me gustó y estuve dando vueltas por mi casa. Mi hermano me vio que me tiré por una rampa y me dijo: 'Apúntate a clase, que se ve que te gusta y puedes llegar lejos'", relató.