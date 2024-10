Thibaut Courtois, sobre los incidentes del Metropolitano: "Simeone y yo tenemos una idea diferente de lo que es una provocación"

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, comentó este lunes que respeta la opinión del entrenador del Atlético de Madrid, pero "no comparte la idea"

Courtois explicó que entiende la rivalidad siempre desde "el respeto" a los que están jugando y, por tanto, sin "violencia"

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, comentó este lunes que respeta la opinión del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, sobre los incidentes ocurridos en el Metropolitano pero "no comparte" la idea de los que es "una provocación", aunque reconoció que le gustan los "ambientes calientes" que se generan en los derbis siempre que impere en ellos el "respeto".

"Respeto la opinión de Simeone, pero no la comparto. Tenemos una idea diferente de lo que es una provocación. Lo importante es que no puede haber violencia. No tengo ningún problema con los que animan a su equipo y crean rivalidad. Esos derbis y los partidos calientes me gusta jugarlos y me da más adrenalina", afirmó el portero en la rueda de prensa previa al partido de Champions que enfrenta este martes al equipo blanco y el Dortmund en el Bernabéu.

Courtois explicó que entiende la rivalidad siempre desde "el respeto" a los que están jugando y, por tanto, sin "violencia". "A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición, y no tengo problema en que me canten, pero luego si metemos gol pues puede haber una reacción pequeña sin más. Pero hay que eliminar a esos aficionados que quieren hacer daño y son violentos", apuntó.

La amistad del portero con Borja Iglesias

Sobre el aspecto defensivo del equipo, el guardameta belga señaló que "la actitud" de todos siempre es "dar el máximo". "Siempre intentamos defender los once que estamos en el campo, pero el rival te intenta hacer daño, sacarte de posiciones y a veces tenemos falta de comunicación. Hoy en día muchos equipos te pueden hacer daño y eso es lo que intentamos corregir en los entrenamientos", añadió.

"Obviamente, contra el Celta, algunas cosas no las hicimos tan bien, pero por eso tenemos los análisis en vídeo con el míster para corregirlo. Físicamente tampoco es fácil después de una temporada muy larga para algunos en la que sólo han tenido dos o tres semanas de descanso. Aquí no es fácil seguir el ritmo, por eso es importante seguir ganando esos partidos y estar bien para el final de la temporada", expresó sobre el nivel físico del equipo.

El portero belga confesó que tiene una gran amistad con Borja Iglesias, que durante el partido del fin de semana afirmó que el belga es 'muy bueno'. "En muchos partidos durante estos años, me lo dice muchas veces. El otro día, después de Stuttgart, me mandó un vídeo y me dijo que era muy pesado. Al final intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo en momentos difíciles, e intento que el marcador se quede como está y que luego podamos meter un gol", señaló.

"Necesitamos partidos y entrenamientos y yo creo que vamos a mejorar"

"Intento hacerme lo más grande posible y leer lo que quiere hacer un delantero, así como jugar con los tiempos. Cuando el delantero tiene mucho tiempo tienes que jugar en hacerle dudar en dónde puede meterlo, y apretar muy rápido y salir para que no tenga espacio y vea mis dos metros de envergadura, por eso me lanzo con los brazos y las piernas abiertas. Pero no siempre sale bien", explicó el belga sobre la manera de afrontar un mano a mano.¡

En cuanto a la salida de balón del equipo, Courtois es consciente de que necesitan "adaptarse y buscar nuevos automatismos", pero eso no es fruto de "uno o dos meses". "Necesitamos partidos y entrenamientos y yo creo que vamos a mejorar. Tampoco estamos tan mal como lo pintan, aunque es cierto que a veces falta un poco de claridad en los pases o en las ideas", dijo.

El dos veces campeón de Europa afirmó que confía "en el equipo y en los compañeros" que tiene y que el club decidirá si necesitan "algún refuerzo". Por último, el belga habló de su relación con Andriy Lunin: "Intento ayudarle en los entrenamientos, y la competencia siempre te hace mejorar, pero entiendo que no es fácil cuando has jugado bastante el año pasado y ahora te toca hacerlo menos. Es un gran portero y seguro que nos seguirá ayudando", concluyó.

