El diagnóstico lo dejó en shock. “La palabra ‘cáncer’ me hizo entrar en pánico”, confesó Wade. Pero cuando los médicos le advirtieron que la enfermedad podía extenderse a sus pulmones y cerebro si no actuaba, no lo dudó más. El 2023 cerró con un reto inesperado para la leyenda del baloncesto. En diciembre, ingresó al hospital acompañado de su esposa, la actriz Gabrielle Union , y su padre. Tras la operación, su médico le confirmó la noticia: tenía cáncer de riñón en etapa 1.

“Cuando la gente oye ‘cáncer’, inmediatamente piensa que todo ha terminado. Pero esto me ha ayudado”, reflexionó. “Creo que poder hablar de ello con otros hombres es clave. Muchos de nosotros no nos hacemos chequeos si no sentimos nada. Si no pasa nada, pensamos: ‘Estamos bien’. Y quiero que superemos eso. Quiero que evolucionemos”.