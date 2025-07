Jenni Hermoso ha reiterado que "hay cosas que no se olvidan ni perdonan" aludiendo a que no está convocada para jugar la Eurocopa Femenina

La futbolista española Jennifer Hermoso, delantera del Club Tigres UANL, ha reiterado este jueves que "hay cosas que no se olvidan ni perdonan", aludiendo de forma más que probable a la seleccionadora nacional, Montse Tomé, por no haberla convocado para jugar la Eurocopa Femenina que se está celebrando en Suiza.

"Sinceramente, preferiría estar ahí pisando el verde que no aquí sentada. Pero bueno, hay cosas como ya he dicho que yo no decido, que no están en mi mano. Y bueno, tanto como enterrar el hacha de guerra, yo por una parte estoy tranquilísima y estoy aquí apoyando a mis compañeras, pero hay cosas que no se olvidan ni perdonan", declaró Jenni Hermoso.

"Ha sido un proceso y ahora mismo pues estoy tranquila, obviamente pensando un poco en lo que podría haber pasado si hubiera estado allí o poder estar más cerca de mis compañeras. Pero es lo que me toca hoy, estar aquí. Mis horarios también son un poco complicados para poder ajustarme a ver los partidos", comentó desde México la delantera de Carabanchel.

Jenni Hermoso expresa su rotundo apoyo a sus compañeras

"Pero obviamente yo voy con mis compañeras a muerte, con la selección y claro que quiero que les vaya todo bien y que se traigan esta copa para España de nuevo porque somos las mejores del mundo y eso no va a cambiar por lo menos en los próximos años", concluyó Hermoso en su breve charla.