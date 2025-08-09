Mohamed Salah se enfrenta a la UEFA por el asesinato del 'Pelé palestino' en Gaza

"¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?", respondió el futbolista egipcio del Liverpool a un tuit de la UEFA

El delantero del Liverpool Mohamed Salah pidió a la UEFA algo más que un adiós en redes sociales a Suleiman al-Obeid, el conocido como 'Pelé palestino', asesinado esta semana, según reportó la Federación de su país.

El organismo que rige el fútbol europeo publicó este viernes en la red social X una foto del jugador con el mensaje: "Adiós a Suleiman al-Obeid, el 'Pelé palestino'. Un talento que brindó esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros".

Salah recuperó el mensaje este sábado y añadió. "¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?", escribió el egipcio, señalando que la UEFA no se moja con el conflicto y con la crisis humanitaria denunciada en Gaza por la invasión israelí.

Este pasado miércoles, la Asociación Palestina de Fútbol lamentó y condenó el asesinato de la estrella de su selección nacional "después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza". Son 321 miembros los "mártires de la asociación de fútbol", según comunicaron.