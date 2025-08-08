Los capitanes de la Premiere League ya no llevarán el brazalete con la bandera de arcoíris tras finalizar el acuerdo con LGBTQ+ Stonewall

Los capitanes de los equipos de la Premier League ya no llevarán brazaletes con los colores de bandera arcoíris esta temporada, según ha anunciado este viernes la agencia de noticias PA, después de que la liga inglesa haya puesto fin a su acuerdo con la organización benéfica de inclusión LGBTQ+ Stonewall, que ha estado vigente una década.

Como parte de esa campaña, se pidió a los capitanes a llevar brazaletes con los colores del arcoíris y el resto de jugadores tenían la opción de llevar cordones con el mismo motivo. Como informó el Daily Telegraph, la asociación ha concluido y la liga desarrollará su propia campaña durante el mes de la historia LGBTQ+ en febrero. Se entiende que los brazaletes de capitán no formarán parte de la nueva campaña.

Durante la campaña 'Rainbow Laces' de la temporada pasada, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) pidió explicaciones al capitán del Crystal Palace, el marfileño Marc Guehi, sobre el reglamento de equipaciones después de que llevara un brazalete arcoíris con las palabras 'Amo a Jesús' escritas en él; el organismo no tomó más medidas cuando Guehi llevó un brazalete similar en un partido posterior.

Sam Morsy llevó un brazalete estándar por sus creencias religiosas

En cambio, la FA no dijo nada en el caso del capitán del Ipswich, Sam Morsy, que optó por llevar un brazalete de capitán estándar en dos partidos de la temporada pasada debido a sus creencias religiosas.

Un portavoz de Stonewall aseguró que 'Rainbow Laces' "ha ayudado a mejorar la inclusión, la aceptación y la participación del colectivo LGBTQ+ en el deporte a todos los niveles, ya sea como jugador, participante o aficionado". "'Rainbow Laces' ha ayudado a cambiar significativamente la situación y, aunque todavía puede resultar difícil para los propios jugadores de élite ser abiertamente LGBTQ+ en el campo, ahora hay algunos modelos a seguir", indicó.

"La FA ha desempeñado un papel decisivo en la promoción de la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el fútbol base y, más recientemente, la Superliga femenina ha tomado el relevo a medida que el fútbol femenino ha ido creciendo, lo que ha permitido a 'Rainbow Laces' llegar a públicos más diversos", añadió.

Los capitanes y sus compañeros seguirán arrodillándose

Los capitanes de la máxima categoría también han acordado que ellos y sus compañeros de equipo seguirán arrodillándose, pero sólo en los dos partidos designados por la campaña 'No hay lugar para el racismo' durante el Mes de la Historia Negra en octubre.

La selección femenina de Inglaterra declaró antes de su semifinal de la Eurocopa 2025 contra Italia que ya no se arrodillaría. Afirmaron que la suspensión del gesto pretendía ser una señal de que era necesario hacer más para combatir el racismo, a raíz de los insultos dirigidos a la jugadora inglesa Jess Carter durante el torneo.