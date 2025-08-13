Sam Evermore se ha convertido en toda una leyenda en el mundo del alpinismo

Abandonan el cadáver de Laura Dahlmeier en la montaña ante la peligrosidad de su rescate: "No es factible y ese era su deseo"

Compartir







Un joven estadounidense de 11 años ha vuelto a ha romper un nuevo récord mundial del alpinismo tras alcanzar la cima del Matterhorn, un casi 5.000 ubicado en la cordillera de los Alpes y convertirse en la persona más joven en hacerlo.

Pese a su corta edad Sam Evermore tiene una gran experiencia, con tan solo 8 años se convirtió en el escalador más joven en alcanzar la cima de ‘El Capitán’ en el valle de Yosemite.

PUEDE INTERESARTE Muere la bicampeona olímpica en biatlón Laura Dahlmeier a los 31 años en un accidente de alpinismo en Pakistán

Sam, junto a su padre Joe, alcanzaron la cima del mítico Matterhorn el pasado fin de semana y se ha convertido en toda una leyenda en el mundo del alpinismo.

En las redes sociales del Joe se puede ver como posa orgulloso junto a su hijo en lo alto del pico, donde clavaron la bandera de Estados Unidos.

“Espero que mi historia inspire a padres e hijos a salir y hacer algo que parece imposible”, decía Joe desde el campamento base en una entrevista recogida por abcNEWS.

Montaña muy peligrosa

La montaña Matterhorn que se alza entre Suiza e Italia es un peligroso pico que al escalarlo siempre conlleva grandes dificultades, como explicaban los deportistas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Nuestra relación ha disfrutado mucho de todo este tiempo preparándonos para esta montaña, y cuando llegas allí, sientes la satisfacción de haberlo logrado, pero también es un poco triste porque la misión está cumplida”.

Joe es padre de cuatro hijos y asegura que con cada uno de ellos al cumplir los cinco años se propone lograr metas “colosales” de la que “colgar en la pared”.