Un niño de 11 años bate un récord mundial al escalar un casi 5.000: alcanzó la cima del Matterhorn
Sam Evermore se ha convertido en toda una leyenda en el mundo del alpinismo
Abandonan el cadáver de Laura Dahlmeier en la montaña ante la peligrosidad de su rescate: "No es factible y ese era su deseo"
Un joven estadounidense de 11 años ha vuelto a ha romper un nuevo récord mundial del alpinismo tras alcanzar la cima del Matterhorn, un casi 5.000 ubicado en la cordillera de los Alpes y convertirse en la persona más joven en hacerlo.
Pese a su corta edad Sam Evermore tiene una gran experiencia, con tan solo 8 años se convirtió en el escalador más joven en alcanzar la cima de ‘El Capitán’ en el valle de Yosemite.
Sam, junto a su padre Joe, alcanzaron la cima del mítico Matterhorn el pasado fin de semana y se ha convertido en toda una leyenda en el mundo del alpinismo.
En las redes sociales del Joe se puede ver como posa orgulloso junto a su hijo en lo alto del pico, donde clavaron la bandera de Estados Unidos.
“Espero que mi historia inspire a padres e hijos a salir y hacer algo que parece imposible”, decía Joe desde el campamento base en una entrevista recogida por abcNEWS.
Montaña muy peligrosa
La montaña Matterhorn que se alza entre Suiza e Italia es un peligroso pico que al escalarlo siempre conlleva grandes dificultades, como explicaban los deportistas.
"Nuestra relación ha disfrutado mucho de todo este tiempo preparándonos para esta montaña, y cuando llegas allí, sientes la satisfacción de haberlo logrado, pero también es un poco triste porque la misión está cumplida”.
Joe es padre de cuatro hijos y asegura que con cada uno de ellos al cumplir los cinco años se propone lograr metas “colosales” de la que “colgar en la pared”.