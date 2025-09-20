Muere Guillermo Hermosilla, de 17 años, futbolista y delegado del aragonés CD Villamayor

Guillermo Hermosilla, jugador y delegado del CD Villamayor, ha muerto a los 17 años tras una larga enfermedad

Su equipo y la Federación Aragonesa de Fútbol han trasladado su pésame a los familiares y amigos del joven

Compartir







El Club Deportivo Villamayor, equipo de fútbol de la provincia de Zaragoza, ha anunciado este sábado, a través de las redes sociales, la muerte de Guillermo Hermosilla, de 17 años, tras luchar contra una larga enfermedad. El futbolista del primera juvenil también hacía funciones de delegado.

"Con el corazón roto, despedimos a nuestro jugador y delegado del juvenil Guillermo Hermosilla. Te sentiremos muy cerca... desde ahora seremos uno más en cada partido. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. Vuela alto, Guillermo. Descansa en paz", ha publicado el club en su cuenta de Instagram.

Debido al fallecimiento del joven, según ha apuntado El Periódico de Aragón, se ha suspendido el encuentro que el equipo iba a disputar este domingo en su campo, en el municipio de Villamayor de Gállego, frente a La Muela.

Guillermo era un chico muy querido por toda la familia del CD Villamayor, señala el mencionado diario, recordando que la pasada temporada consiguieron el ascenso de segunda a primera juvenil.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por otra parte, la Federación Aragonesa de Fútbol también ha mostrado su pesar a la familia del joven futbolista a través de un mensaje en X. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Guillermo Hermosilla Murillo, jugador-delegado del CD Villamayor, a los 17 años. Trasladamos nuestras condolencias a sus padres, Javier y Clarisa, a su hermano, Eduardo, y a toda su familia y amigos", señalan.