Los jugadores del Real Betis Balompié han conocido a Gonzalo, un niño con leucemia cuyo sueño era conocer a sus deportistas favoritos

Los jugadores del Real Betis Balompié le han regalado unas botas, una camiseta y una bufanda del equipo

SevillaLa Fundación Real Betis Balompié ha cumplido el sueño de Gonzalo, un niño que padece leucemia y que ha conocido a sus ídolos. El pequeño Gonzalo ha tenido la oportunidad de acudir a un entrenamiento de su equipo favorita, el Real Betis Balompié.

Completamente emocionado, el niño ha podido pisar el campo de su equipo y saludar uno a uno a sus jugadores favoritos. Héctor Bellerín, Antony, Marc Bartra o Álvaro Valles han sido algunos de los jugadores que han querido presentarse al pequeño Gonzalo y dedicarle unos minutos.

El sueño del pequeño Gonzalo

Junto a la charla que han tenido los jugadores, los deportistas también han querido tener un bonito gesto con Gonzalo.

Tras hablar con él, los jugadores del Real Betis Balompié le han regalado unas botas, una camiseta y una bufanda del equipo que han firmado los jugadores para que Gonzalo no olvide nunca este día tan especial que ha podido vivir gracias al gesto de la Fundación.

El momento ha sido compartido en las redes sociales por la propia Fundación Real Betis Balompié que tiene como fines de interés general la promoción del deporte y particularmente del fútbol, como instrumento para el fomento de la educación en valores, la lucha contra la marginación y la exclusión social, así como para fomentar hábitos de vida saludable entre la infancia y la juventud.

Nada más compartir el momento en las redes sociales, cientos de usuarios han compartido la publicación y, también, han deseado fuerza y ánimo al pequeño Gonzalo. Además, muchos usuarios también han aplaudido este detalle y han valorado la calidad humana de los jugadores del equipo de fútbol andaluz.

Las últimas acciones solidarias del Betis

El detalle de hacer que el pequeño Gonzalo pueda conocer a sus jugadores favoritos es otro de los gestos que el Betis tiene con sus seguidores. Junto a la de Gonzalo, una de las últimas novedades de la fundación del equipo ha sido volver a poner en marcha una temporada más su Grada Solidaria.

Este espacio cuenta con al menos 180 localidades que en cada encuentro liguero serán destinadas a colectivos sociales, ONGs, entidades benéficas o instituciones que trabajan por la integración social, lucha contra el cambio climático, infancia, salud o educación en nuestra comunidad. Este proyecto logró alcanzar la pasada temporada a 2.557 beneficiarios y a cerca de 50 entidades sociales.

En esta ocasión, el club verdiblanco, a través de su Fundación, invitó a esta grada solidaria a beneficiarios de las entidades como DISL Nervión, Adao y Vencedores, gestionado a través del Comisionado del Polígono Sur.