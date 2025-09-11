Antonio Rodríguez 11 SEP 2025 - 15:07h.

Kirian Rodríguez anuncia que ha recibido el alta competitiva tras superar su segundo cáncer, un linfoma de Hodkin

Kirian Rodríguez pasa el reconocimiento médico tras salir del cáncer: "Empieza el camino de vuelta"

Kirian Rodríguez, futbolista de la UD Las Palmas, convocó a todos los medios para anunciar la mejor de las noticias: ha superado el linfoma de Hodkin por segunda vez. El jugador tuvo que retirarse de los terrenos de juego durante unos meses y ahora, tras pasar reconocimiento médico con el club, vuelve a estar a disposición del entrenador.

El pasado 6 de febrero la vida de Kirian Rodríguez se torció, recayó de su enfermedad y tuvo que enfrentarse a un proceso de recuperación del que ya está dado de alta. "Empieza el camino de vuelta", ese fue el mensaje de ánimo que transmitió el 8 de julio, justo cuando realizó el reconocimiento médico con la UD Las Palmas y se anunciaba que volvería a los entrenamientos de manera gradual.

Kirian Rodríguez, en rueda de prensa: "Tengo el alta competitiva, pero no estoy curado"

El jugador canario comenzó la conferencia anunciando un gran paso en su recuperación: "Comunicarles que tengo el alta médica, no estoy curado, un paciente oncológico necesita cinco años para la curación, de ahí mi recaída, porque no estaba curado del todo".

"Sí tengo el alta médica, el alta competitiva y me permite volver a mi día a día de verdad", aclara Kirian Rodríguez mientras mira a los periodistas. Tras esto, no pudo evitar bromear y arrancar una sonrisa a los presentes: "Vuelvo a poder a pegarle una patadita a mis compañeros o que ellos me las den a mí, a mirarle mal al mister cuando no me meta en la convocatoria".

"El alta me lo comunicaron ayer", matiza ante los rumores que había en los medios de comunicación. Tras esto, el jugador de la UD Las Palmas continúa diciendo: "Llevo entrenando con el grupo, poco a poco, yendo como comodín para que mis compañeros tuvieran cuidado. Mi cuerpo ha ido respondiendo mejor, el pelo y la apariencia física ha hecho que mis compañeros se confíen y ya me den alguna patadita, sabiendo que ya estoy bien".

Sobre el autotrasplante al que se sometió en mayo: "Estuve 25 días en el hospital"

Kirian Rodríguez quiso desvelar públicamente al proceso que se sometió hace unos meses: "No lo saben, pero a finales de mayo pasé 25 días dentro de un hospital para realizar un autotransplante". Tras esto, el jugador continúa dando más detalles: "Después me recomendaron reposo y pasar unos 100 días de precaució para estar en casa, cosa que no existió porque al día estaba entrenando con la precaución adecuada".

"Este alta médica me hace volver a la dinámica, tener la cabeza limpia en el día día, decir 'mi cuerpo ha sido remitente, está limpio y puedo ir a los duelos", sentencia con una sonrisa el futbolista. Por último, sobre los tiempos de su reaparición en los terrenos de juego, declara: "El futbolista normalmente quiere jugar y quiere estar, como pasó en su momento, igual me pones mañana y estoy perfecto o no. Necesito semanas y entrenamientos, me darán poco a poco el ritmo y al final se me irá viendo poco a poco para participar lo antes posible".