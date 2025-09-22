El técnico madrileño sucederá a Sergio Scariolo en el banquillo del combinado nacional masculino

La presentación como nuevo seleccionador de España de baloncesto será este martes 23 de septiembre

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha hecho oficial la designación de Jesús Alfonso Mateo Díez, más conocido como Chus Mateo, como nuevo seleccionador de España. El técnico madrileño sucede así a Sergio Scariolo, que dejó el combinado nacional masculino tras el Eurobasket para dirigir al Real Madrid.

Según ha precisado la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, la presentación de Chus Mateo como nuevo seleccionador tendrá lugar este martes a las 12:00 horas en el museo del organismo en la localidad madrileña de Alcobendas.

Chus Mateo, entrenador de la selección de baloncesto tras la era Scariolo

Precisamente, Chus Mateo llega a la selección tras ser sustituido en el Real Madrid por Scariolo, quien ha estado detrás de la etapa más brillante de España en el baloncesto en distintos periodos (2009-2012 y 2015-2025).

Por su parte, Chus Mateo también cuenta con un exitoso historial a nivel de clubes, con seis títulos en apenas tres temporadas En el Real Madrid: una Euroliga; dos ligas ACB; una Copa del Rey y dos Supercopas.

Ahora, ambos intercambian sus destinos. Si el italiano ha dejado la selección para recalar en el Real Madrid, el madrileño deja el conjunto blanco para encarrilar a una selección en plena regeneración, con nuevas caras y muchos jóvenes que aspiran a que España vuelva a la senda del triunfo.