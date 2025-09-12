El documental 'Temps Mort' narra la historia de Charles Thomas, estrella del Barcelona de baloncesto que desapareció tras una lesión

Un documental rescató la figura de unos de los mejores boxeadores del mundo, Miguel Velázquez, el 'catedrático del ring'

Compartir







Charles Thomas es un nombre que a muchos quizás no les diga gran cosa. No obstante, hablamos de una gran figura del Barcelona de baloncesto en los años 70. Una grave lesión de rodilla dio un giro completo a su vida.

El estadounidense cayó en las drogas, el alcohol y se le llegó incluso a dar por muerto en un tiroteo, hasta que un periodista dio con él en un albergue. Su vida de película es ahora un documental, que se titula 'Temps Mort'.

PUEDE INTERESARTE Los hermanos MacLean y su proeza histórica: atraviesan remando el océano Pacífico desde Perú hasta Australia en 139 días

Charles Thomas lo tenía todo, pero una lesión cambió su vida

Charles lo tenía todo, incluido un salto como no se había visto en España hasta entonces. "Cobraba un dinerazo, tenía una familia perfecta y era guapísimo", explica Fèlix Colomer, el director del documental sobre el jugador de baloncesto. El mundo del deporte se asombraba con sus habilidades: "Jamás he sabido de ningún jugador que fuera capaz de coger un billete en el canto del tablero por arriba". "Yo lo he visto esto".

Capaz de esto y más, brillaba en la liga española de los años 60 y 70: "Mucha gente venía al partido para ver a Charles". "De repente tuvo una gran lesión en un partido contra el Madrid y esta lesión le llevó a perderse", precisa Colomer. "La última vez que vi a mi padre tenía seis años", reflexiona en la obra el propio Charles Ray Thomas -su nombre de pila-.

La estrella del baloncesto desapareció

La estrella del baloncesto desapareció. Nada había vuelto a saber del exjugador del Sant Josep de Badalona, del Barça y el Manresa, el máximo anotador de laliga española de baloncesto en las temporadas 1968-1969 y 1969-1970. A sus amigos les dijeron que había muerto, que lo habían disparado en las calles de Nueva York. Y de su caída a los infiernos escribió el periodista especializado en basket, Carlos Jiménez. Lo que no esperaba es que el jugador a quien todos, incluso él, daban por muerto, estuviera vivo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Charles está viviendo en una residencia en Texas, en Estados Unidos. Y él le cuenta a sus enfermeras que era una estrella de basket. Buscan en internet y encuentran un artículo de este periodista, Carlos, que habla de su carrera, de que era una estrella", destaca Colomer. Este giro de guion, con Charles resucitado, es tan de película que de ahí el nuevo documental, que incluye las palabras del propio Thomas, protagonista de una historia que habla de la amistad que teje el deporte y de lo frágil que es la fama.