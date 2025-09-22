Los médicos que han tratado al menor están valorando si alguna vez podrá volver a jugar al fútbol americano

Se desconoce si el jugador rival se enfrentará a algún tipo de castigo por la entrada ilegal

MichiganEn el encuentro entre dos equipos de fútbol americano de escuelas de secundaria de Michigan, Lakeshore y Kalamazoo Central, uno de los jugadores sufrió una grave lesión de columna vertebral tras la entrada ilegal de un jugador del otro equipo después de que este le aplastase mientras se encontraba en el suelo.

La víctima, un menor de 15 años llamado Colton, acababa de terminar una jugada cuando mientras todavía permanecía en el suelo, el jugador contrario, con un tamaño y peso que doblaba al otro adolescente, salta y cae a plomo sobre este.

En las impactantes imágenes grabadas por los aficionados que se encontraban en las gradas viendo el partido, se puede ver el fuerte impacto que deja gritando de dolor a Colton.

En declaraciones recogidas por el NY Post de la madre de Colton, asegura que en un principio sabía que el menor tendido en el suelo era su hijo, pero una vez se dio cuenta “no pude detenerme, tenía que ir allí. Nunca había sentido algo así, nunca me había sentido tan disgustada ni conmocionada por algo relacionado con mi hijo”.

El menor tuvo que ser sacado del terreno de juego en camilla y trasladado de urgencia al hospital donde le comunicaron la mala noticia.

Los médicos que han tratado al menor están valorando si alguna vez podrá volver a jugar al fútbol americano tras la lesión, un deporte que es la pasión de Colton.

Por el momento las respectivas escuelas de los equipos están “tratando el problema internamente” y se desconoce si el jugador rival se enfrentará a algún tipo de castigo por la entrada ilegal.