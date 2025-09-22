¿Cuánto dinero se llevan los ganadores del Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro que se llevan los ganadores, de bronce y cubierto con láminas de oro, está valorado en unos 3.000 euros

Así es el sistema para elegir al Balón de Oro: del voto secreto a las supuestas campañas de lobby

El Teatro del Châtelet de París acoge este lunes, 22 de septiembre, la gala del Balón de Oro 2025. El vencedor del trofeo, al que optan tres futbolistas españoles, saldrá de una lista de 30 jugadores tras el voto secreto de 100 periodistas deportivos. No obstante, la decisión se hace pública después de la ceremonia.

El español Lamine Yamal, del Barça, y el francés Ousmane Dembélé, que milita en el PSG, son los dos grandes favoritos para suceder en el palmarés al español Rodri, centrocampista del Manchester City que se adjudicó el galardón en 2024.

Cada año, cuando se hace entrega del Balón de Oro, millones de aficionados de todo el planeta siguen atentos para saber quién es reconocido como el mejor futbolista del mundo. De ahí, el despliegue tanto de candidatos como de exjugadores y otras celebridades. Muchos de los espectadores se preguntan por la cantidad económica que acarrea un trofeo tan importante.

¿Cuánto dinero gana el vencedor del Balón de Oro 2025?

El hecho de conquistar el Balón de Oro es una cuestión meramente de prestigio (aunque no poco) en el ámbito del fútbol puesto que el premio no conlleva una cuantía económica por parte del organizador, que es la revista 'France Football'. Tampoco los patrocinadores oficiales entregan cheque alguno.

De este modo, el vencedor tanto en categoría masculina como femenina reciben el ansiado trofeo, que tiene un valor debido a su fabricación de aproximadamente 3.000 euros. Cabe destacar que, fabricado en bronce, está cubierto con láminas de oro y descansa sobre una base de pirita.

Sin embargo, algunos clubes suelen incluir en los contratos de sus futbolistas más relevantes un bonus económico si reciben determinados títulos individuales, con especial énfasis en el Balón de Oro, un reconocimiento que también percibe el equipo de manera indirecta y que suele rondar el millón de euros.

En el caso del Real Madrid, indica el diario As, Karim Benzema tenía una renovación automática por una temporada si alzaba la esfera dorada, lo cual consiguió en octubre de 2022. Asimismo, señala que Vinicius tiene en su contrato añadida la bonificación monetaria en caso de que logre el anhelado galardón.

Además, no cabe duda de que un jugador que gana el Balón de Oro ve reforzada su capacidad de negociación con marcas deportivas o de cualquier otro sector, sobre todo porque su imagen se multiplica para las campañas publicitarias y sus ingresos por marketing pueden verse incrementados de una forma considerable.

Por otra parte, la UEFA apunta que todos los galardonados, además del original, pueden solicitar réplicas oficiales adicionales de sus trofeos. El máximo organismo del fútbol europeo informa de que 'France Football' también conserva en sus oficinas dos trofeos originales del Balón de Oro con fines de exposición.