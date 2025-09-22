El piloto inglés de automovilismo Will Macintyre ha anunciado que padece cáncer

El joven de 18 años recibe tratamiento en el Hospital Milton Keynes

El piloto inglés de automovilismo Will Macintyre ha anunciado que padece cáncer a sus 18 años de edad. El joven ha tenido que dejar el campeonato GB3 cuando se encontraba en la 5ª posición de la general debido a su enfermedad.

El piloto, nacido en Norfolk, exmiembro del equipo Sauber Karting y subcampeón de la F4 Británica en 2023, tendrá que alejarse temporalmente de los circuitos para centrarse en su recuperación.

El mensaje de Will Macintyre: "Por desgracia, es tan grave como parece"

"Hola a todos. Esta es una publicación muy diferente a la habitual, pero la voy a soltar sin más", comienza escribiendo en su cuenta de Instagram. "En los últimos meses, no me he sentido del todo bien y ahora empiezo a entender por qué. Me han diagnosticado cáncer de cerebro y de pulmón. ¡Por desgracia, es tan grave como parece! El increíble equipo del Hospital Milton Keynes ha sido increíble ayudándome a elaborar un plan para combatirlo".

"Lamentablemente, esto significa que no podré competir en un futuro próximo. Pero tengan la seguridad de que, en cuanto pueda, volveré al volante, donde debo estar", continúa.

"Un enorme agradecimiento a mi familia y amigos por su apoyo y a todos los que siguen apoyándome en este desvío inesperado", concluye.