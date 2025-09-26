Redacción Uppers 26 SEP 2025 - 09:59h.

El alpinista español bate el récord del japonés Yuichiro Miura, que escaló el Everest a los 80

El alpinista español Carlos Soria, a sus 86 años, sigue haciendo historia en el montañismo mundial. Este viernes se ha convertido en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu (8.163 m) en Nepal, una de las cumbres más míticas del Himalaya.

La hazaña de Soria pulveriza el récord anterior, que ostentaba el japonés Yuichiro Miura desde que escaló el Everest en 2013 a los 80 años. Su logro tiene un significado especial ya que conmemoraba de esta forma el 50 aniversario de la primera ascensión española a un ‘ochomil’, en la que el propio Soria estuvo presente en 1975.

Una vez hollada la cima a las 5:30 de la mañana, hora local, el propio equipo de Soria anunciaba en sus redes sociales la consecución de este hito antes de afrontar el descenso al campo base. "Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros", confirmó a EFE Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición. "Está a salvo y descendiendo", agregó.

Pasión y perseverancia

"Carlos es una inspiración. Demuestra que la pasión y la perseverancia no conocen límites de edad", dijo Kami Rita Sherpa, el "recordman" mundial de ascensiones al Everest, quien calificó la escalada de Soria como "una celebración de la dedicación de toda una vida".

Con la cima del Manaslu, que ya había coronado en 2010, a Soria solo le quedan dos de los 14 ochomiles para completar la lista, el Dhaulagiri en Nepal y el Shishapangma en el Tíbet. El Dhaulagiri ha sido su gran desafío, una montaña que le ha rechazado hasta en 15 ocasiones desde su primer intento en 1998.

Un palmarés inigualable

Soria empezó a escalar en las montañas de España a los 14 años, mientras trabajaba como tapicero en Madrid, oficio que mantuvo hasta su jubilación. Durante todo este tiempo ha construido un palmarés inigualable en la historia del alpinismo. Es el único escalador que ha coronado diez ochomiles después de cumplir los 60 años, incluyendo cimas tan exigentes como el K2 a los 65, el Makalu a los 69, el Kangchenjunga a los 75 y el Annapurna a los 77.

"Nunca he necesitado que me rescaten", dijo a EFE en una entrevista reciente, justo antes de comenzar su aclimatación para este ascenso. "En el momento en que llego a la cima, solo pienso en bajar rápido. Ese es mi foco", aseguraba.