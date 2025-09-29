Bartomeu y su directiva, imputados por el pago de comisiones en fichajes como los de Griezmann o Malcolm

En su denuncia, Laporta atribuyó a Bartomeu un perjuicio al club que ascendería a 30 millones de euros

Compartir







El Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona ha acordado la citación en calidad de investigado del ex presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, tras investigar durante dos años en secreto la denuncia interpuesta por Joan Laporta en la que le atribuía el pago de comisiones millonarias en fichajes que hizo el Barça bajo su mandato, como el de Antoine Griezmann o el de Malcolm, así como diversas operaciones supuestamente irregulares, como el pago de 1,5 millones de euros de indemnización al Club Esportiu Laietà con por unas supuestas molestias en las obras del Mini Estadi.

En su denuncia, Laporta atribuyó a Bartomeu un perjuicio al club que ascendería a 30 millones de euros, siempre según sus cálculos, y se basó en un informe elaborado por la agencia de detectives Kroll que fue remitido a la Fiscalía. Dicho informe atribuía a la junta directiva de Bartomeu los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable.

Comisiones del 33%

La actual junta directiva sostuvo en su denuncia que "se han detectado comisiones del 33% y hay empresas que nacieron solo para facturar al Barcelona". Se refería, entre otros, al fichaje de Malcom, donde aseguraba que se abonó una comisión de 10 millones a través de un contrato "firmado mucho después de que se cerrara el fichaje", según señala El Mundo.

También fueron denunciados los pagos al letrado González Franco, al que la denuncia vinculó con un cobro de "1,7 millones" por cerrar el acuerdo de conformidad del club en el 'caso Neymar' y le implicaba también el cobro de comisiones en el fichaje de Griezmann y en la percepción de cuantiosos honorarios.