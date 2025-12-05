España se medirá con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial 2026

La selección española masculina de fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial de 2026

La selección española masculina de fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Mundial 2026 del próximo verano que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, después del sorteo celebrado este viernes en Washington.

Sorteo de la Fase Final del Mundial 2026

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador 'playoff' D.

GRUPO B: Canadá, Ganador 'playoff' A, Catar, Suiza.

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

GRUPO D: USA, Paraguay, Australia, Ganador 'playoff' C.

GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Ganador 'playoff' B, Túnez.

GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

GRUPO H: ESPAÑA, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay.

GRUPO I: Francia, Senegal, Ganador 'playoff' 2, Noruega.

GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

GRUPO K: Portugal, Ganador 'playoff' 1, Uzbekistán, Colombia.

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.