El jugador del Monacarapachense se desplomó durante un partido contra el Inmortal celebrado Estadio de Olhão, Portugal

Apenas unos segundos después de indicar que no se encontraba bien, sufrió una parada cardiorrespiratoria y murió en el acto

El mundo del deporte ha sufrido una nueva conmoción. Nassur Bacem, jugador de 27 años del Monacarapachense, murió el 22 de enero mientras disputaba un partido de fútbol contra el Inmortal en el Estadio Municipal de Olhão, Portugal. Segundos después de declarar que se encontraba mal, cayó inconsciente al suelo del campo, falleciendo de forma fulminante. Así lo ha explicado Joao André, vicepresidente del L.G.C. Moncarapachense, en los medios de comunicación locales:

"El jugador declaró sentirse mal cerca del banquillo del Imortal, y se desplomó. Fue asistido de inmediato por nuestro equipo médico (un médico y un fisioterapeuta), quienes le realizaron maniobras de reanimación y utilizaron el desfibrilador disponible en el estadio. Posteriormente, llegó un equipo del INEM y una ambulancia", ha aclarado. A pesar de todos los esfuerzos por reanimarle, los sanitarios solo pudieron certificar su muerte. El partido fue detenido y, por respeto a lo ocurrido, no se reinició.

"Nassur se ha ido demasiado pronto"

De forma oficial, el club ha dado la noticia de este trágico deceso: "Con profunda tristeza y consternación, el Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense informa del fallecimiento de nuestro atleta Nassur Bacem, de 27 años, ocurrido hoy durante la tercera jornada de la Copa Algarve contra el Imortal. El atleta se desplomó en el campo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Inmediatamente, se activaron todos los servicios de emergencia, incluyendo el INEM (Instituto Nacional de Emergencias Médicas), y la rápida intervención del médico y fisioterapeuta de nuestro club, así como del fisioterapeuta del Imortal y del responsable de Soporte Vital Básico del Estadio Municipal de Olhão", han explicado en una triste carta de despedida.

Las últimas fotos del futbolista con vida

"A pesar de todos los esfuerzos, no fue posible revertir la situación. Nassur se va demasiado pronto, dejando un inmenso vacío en nuestro club y en todos quienes lo conocieron, tanto dentro como fuera del campo. Fue un atleta, un compañero y una persona que siempre formará parte de nuestra familia. A sus seres queridos, les expresamos nuestras más sinceras condolencias en este momento de profundo dolor. A toda la familia del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense — atletas, cuerpo técnico, personal y directiva — hacemos un llamamiento a la unidad, a la fuerza y al apoyo mutuo en este momento tan difícil, que quedará grabado para siempre en nuestra historia", ha lamentado el club.

Para rendirle homenaje, también han publicado las fotos del último partido que el jugador disputó en su vida: "Estas imágenes capturan algunos de los momentos que Nassur Bacem vivió jugando para el Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense: su dedicación, su pasión, su sonrisa, su espíritu de lucha en el campo. Dejará una huella para siempre en este club y en todos los que compartieron vestuario, campo y vida con él", han concluido.