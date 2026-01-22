Celia Molina 22 ENE 2026 - 13:56h.

El motociclista, de 22 años, sufrió un gravísimo accidente a 260 kilómetros por hora en el circuito de Portimao, Portugal, en 2023

Tras ser diagnosticado con una lesión medular completa, ha publicado un vídeo en el que vuelve a caminar con un andador

La vida de Carlos Tatay, piloto valenciano de 22 años, cambió radicalmente hace dos años y medio, tras sufrir un gravísimo accidente mientras participaba en la carrera de Moto2 en el circuito de Portimao, en Portugal. Concretamente, disputaba el Europeo de Moto2 del JuniorGP cuando sufrió una caída a más de 260 kilómetros por hora, por la que fue ingresado de urgencia en el hospital. Allí, los médicos le diagnosticaron una lesión medular completa, un daño total y permanente a la médula espinal que interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, por la que pasó varios meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Al cortarse la vía nerviosa por completo (y no de forma parcial), su recuperación es muy complicada. Desde el 2023, se ha adaptado a vivir en una silla de ruedas, pero siempre con la esperanza y el firme objetivo de volver a caminar o, al menos, de intentarlo: "Me dijeron que jamás volvería a caminar, y si es verdad, jamás volveré a caminar como antes porque tengo una lesión medular completa, pero intentarlo es obligatorio", difundió el miércoles el propio Carlos Tatay en sus redes sociales junto a un vídeo de ese especial momento.

Los primeros (y emocionantes) pasos de Carlos

En la grabación, se ve al joven Carlos dando unos primeros pasos con la ayuda de un andador, consciente de que le queda mucho trabajo por delante. Como era de esperar, la publicación ha provocado un aluvión de reacciones, en las que algunos usuarios le han contado su experiencia personal y cómo ellos consiguieron volver a caminar después de 9 meses de esfuerzo. Todos le han dado ánimos, si bien el piloto nunca se ha lamentado de su nueva condición física.

Por el contrario, siempre ha celebrado la "segunda oportunidad" que le ha dado la vida, con mensajes como: "La vida decidió darme una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla. Aquel día cambió todo. Cambió mi cuerpo, cambió mi mentalidad, cambió mi perspectiva sobre la vida, cambió mi manera de moverme a los sitios, cambió mi casa, cambió mi sueño… parecía que era el final. Pero parece que fue solo un principio". Una positividad que, sin duda, le ayudado a salir adelante y a lograr pequeños (grandes) hitos como el que acaba de publicar.

Donde Carlos permanece imparable es sobre el circuito. En octubre de 2025 él mismo anunció que, aunque muchas veces "sueña con volver a conducir su moto", su objetivo de este año es ser también campeón sobre cuatro ruedas: "Llevo muchos meses pensando y recapacitando sobre cómo rehacer mi carrera deportiva, y este es sin duda el reto más ilusionante de mi vida. Tengo ganas de trabajar, y prepararme para empezar esta nueva etapa. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos de nuevo en el Paddock", dijo con la intención de participar en las 24 Horas de Le Mans de 2026.