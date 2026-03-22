James es el jugador con más puntos, con 43.229 por delante de los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar

LeBron aportó 12 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos de balón

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El jugador de Los Angeles Lakers LeBron James se ha convertido, durante el partido en el que su equipo se impuso a Orlando Magic (104-105), en el jugador con más partidos de la historia en la temporada regular de la NBA, con 1.612.

El de Ohio, de 41 años y que vive su temporada número 23 en la liga norteamericana -superando también el récord anterior de las 22 de Vince Carter-, rompe así el empate con la leyenda de Boston Celtics Robert Parish (1.611).

LeBron aportó 12 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos de balón

LeBron aportó 12 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos de balón en un encuentro decidido por un triple sobre la bocina de Luke Kennard (104-105), con el que los angelinos se asientan en la tercera posición (46-25) de la Conferencia Oeste. El esloveno Luka Doncic lideró el ataque de la franquicia californiana con 33 tantos.

Además, James es el jugador con más puntos, con 43.229, por delante de los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar; con más minutos jugados; con más tiros de campo; con más partidos consecutivos con dobles dígitos, con 1.297; y con mayor anotación en 'Playoffs', con 8.289 puntos, entre otros récords.