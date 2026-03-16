El deportista completó la prueba de 50 kilómetros estilo libre después de haber consumido alcohol

Gledhill terminó la carrera en el puesto 67

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El esquiador británico Gabriel Gledhill ha protagonizado una polémica en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de Oslo. El deportista completó la prueba de 50 kilómetros estilo libre después de haber consumido alcohol durante buena parte del recorrido, algo que él mismo reconoció al cruzar la línea de meta.

Gledhill terminó la carrera en el puesto 67 y admitió que a lo largo del trayecto aceptó varias bebidas que le ofrecían los aficionados del circuito. Según explicó el propio deportista tras la prueba, bebió varios chupitos de licor y varias cervezas mientras esquiaba, llegando a confesar incluso que llegó a meta “bastante borracho”, aunque aseguró que la experiencia fue divertida.

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Durante la competición también vivió otro episodio incómodo: alguien le ofreció un líquido que resultó ser enjuague bucal. Tras probarlo, el esquiador terminó vomitando, lo que le provocó malestar durante gran parte de la prueba.

Tomofumi Naito logra su primera victoria en la Copa del Mundo

El japonés Tomofumi Naito logró este domingo su primera victoria (y su primer podio) en la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico al ganar la segunda de las pruebas programadas para este fin de semana en el trampolín Holmenkollen de Oslo, esta vez reducida a una sola manga por motivos de seguridad debido a las fuertes ráfagas de viento.

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Tomofumi Naito, de 33 años y que nunca antes había subido al podio en la Copa del Mundo, ganó con un único salto de 131,5 metros y 128,7 puntos. Tras él acabaron el esloveno Anze Lanisek (127 y 128,6) y el finlandés Antti Aalto (131 y 127,6). El esloveno Domen Prevc, ganador y dominador de la Copa del Mundo, quedó noveno tras un salto de seguridad de 127,5 metros después de haber quedado en el puesto 42 el sábado.