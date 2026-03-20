Claudia Barraso 20 MAR 2026 - 20:19h.

El deportista Kilian Jornet ha hablado sobre los duros momentos desde que comenzó a hacer del deporte su carrera profesional

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Kilian Jornet el deportista español ha explicado de dónde nació su pasión por los deportes de montaña. A sus 38 años, sigue batiendo récords impensables, pero hasta ahora nunca se había abierto públicamente a hablar sobre su vida privada y sobre su pasado.

“Cuando empecé nunca me imaginé que podía vivir de esto. Recuerdos momentos en los que preferíamos no pagar el alquiler para poder inscribirnos en una carrera”. A través de su canal de YouTube ha confesado que cuando empezó, vivía este deporte como una gran afición, pero que nunca llegó a imaginar que podía vivir de ello. De hecho, durante algunos momentos más difíciles de su vida, afirma que su pasión era tal, que llegó a priorizar las carreras.

Jornet se ha convertido en una gran referencia mundial en el deporte de montaña, repasando una etapa pasada en la que aún no era una cara visible en el mundo del deporte y ahora se ha convertido en el referente de muchos deportistas. Dice que siempre ha entendido el deporte como una manera de llevar la vida al límite. Tras numerosas victorias que le han llevado hasta la cima del Trail running y del esquí de montaña, confiesa que aún le cuesta asumir todo su éxito.

Sobre sus próximos pasos en su carrera

“Aún me cuesta creer que esté viviendo de esto”, confiesa. Este año, ha decidido centrarse en las competiciones más puras y dejar aparcados proyectos personales en la alta montaña: “El calendario es bastante simple: volveré a Western States y después a Sierre-Zinal y más tarde al UTMB. Son carreras que conozco, pero si quieres competir con los mejores, hoy en día es ahí donde esta la competición”.

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En sus redes sociales muestra cada uno de sus proyectos y crea contenido para motivar a sus seguidores a perseguir sus sueños y luchar por conseguir lo que quieren. Además, publica cada una de la carreras que completa, compartiendo con sus fans sus avances y sus próximos pasos.