El secreto de Manuel Alonso para batir dos récords del mundo a los 90 años

El atleta madrileño se proclamó doble campeón de Europa de 800 y 1.500 en los campeonatos de Torun

Juan López, el asombroso plusmarquista mundial que empezó a correr a los 66 años: “Atrévete”

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A los 90 años la mayoría de las personas que se mantienen en buena forma se conforman con dar largos paseos por el parque, pero el atleta madrileño Manuel Alonso sigue desafiando las leyes de lo que es posible para un ser humano. En los recientes Campeonatos de Europa Máster Indoor celebrados en Torún (Polonia) batió dos récords mundiales en su categoría.

Concretamente, en los 800 metros detuvo el reloj en un tiempo de 3:34.22, mejorando en más de ocho segundos la marca del canadiense Earl Fee en la categoría de más de 90 años. Después también destrozaría la plusmarca de los 1.500 metros, rebajando en casi 55 segundos el anterior tiempo del mogol Radnaa Tseren al parar el crono en 7:00.81 y quedarse a solo centésimas de bajar de los siete minutos.

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Nacido el mismo año en el que empezó la Guerra Civil española, Alonso sido campeón del mundo siete veces y de Europa quince. Suma diez récords del mundo y veintidós de Europa. Y se conserva en perfecta forma.

Trabajo diario y constancia

Lo más curioso es que empezó en el atletismo pasados los cincuenta, cuando vio una maratón por televisión y decidió que eso lo tenía que probar. Lo que le convierte en un fenómeno no es solo su capacidad cardiovascular, sino su disciplina casi mística. Mientras muchos atribuyen su longevidad a la genética, él es tajante al señalar que el secreto reside en el trabajo diario y la constancia.

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Desde que cumplió 68 años se puso en manos de un prestigioso entrenador de atletas de elite, Antonio Serrano, y ahí comenzó a entrenar con sentido, no solo por sumar kilómetros. Su rutina es un ejemplo de equilibrio entre intensidad y escucha interna.

Manuel entrena prácticamente todos los días en las pistas de Vallehermoso o el Retiro en Madrid. Suele realizar entre 40 y 50 kilómetros semanales, alternando series de velocidad, técnica y cuestas con rodajes largos y también sesiones de fortalecimiento en gimnasio. Y para culminar cada sesión, después de los pertinentes estiramientos, se hace 350 abdominales. Eso sí, se permite dos días de descanso a la semana, porque “el cuerpo ya no es lo que era".

No hay edad para empezar a hacer deporte

De hecho, ya no hace maratones porque suponen demasiado desgaste, pero no se plantea dejar de correr nunca. "Lo más importante es mantener la ilusión, hacer algo que te guste y a mi entrenar y competir en atletismo me llena de vida", asegura.

En una entrevista a 65ymás resumía su filosofía con estas palabras: “A los mayores siempre les digo que no hay edad para empezar a hacer deporte. Se puede empezar a cualquier edad. Así que no digáis nunca que no podéis por la edad: no podéis porque no queréis”.