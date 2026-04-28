Torres viajaba como acompañante en un vehículo conducido por una mujer presuntamente bajo los efectos del alcohol

El jugador quedó atrapado en el interior del vehículo

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El jugador de pádel Brayan Alexis ‘Tato’ Torres ha fallecido a los 27 años tras sufrir un accidente de tráfico en Tegucigalpa, capital de Honduras. El suceso tuvo lugar en la madrugada del 27 de abril, según han informado las autoridades de tráfico del país.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Torres viajaba como acompañante en un vehículo que circulaba a gran velocidad y que era conducido por una mujer presuntamente bajo los efectos del alcohol. En un momento dado, la conductora perdió el control del coche y colisionó contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado en el arcén.

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Como consecuencia del impacto, el jugador quedó atrapado en el interior del vehículo. Efectivos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar del accidente y lograron rescatarlo, pero falleció en el mismo lugar. Las autoridades han señalado que la conductora será investigada y acusada de un presunto delito de homicidio con dolo eventual.

Trayectoria deportiva

A lo largo de su carrera, logró títulos en México y llegó a situarse como número uno del ranking en Panamá. En 2025 se había trasladado a Tegucigalpa con el objetivo de continuar compitiendo y ampliar su proyección internacional.

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La muerte de Torres ha generado una fuerte conmoción en el entorno del pádel, donde era conocido por su progresión deportiva en los últimos años y su presencia en competiciones internacionales.