Claudia Barraso 27 ABR 2026 - 19:50h.

Un trabajador del equipo de Shakira ha fallecido aplastado mientras montaba el escenario de la cantante para su próximo concierto de Brasil

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Un hombre que trabajaba en la preparación del próximo concierto de Shakira en Brasil ha fallecido tras un trágico accidente laboral. Así lo ha confirmado la organización ‘Todo Mundo no Rio’ en un comunicado en su perfil de Instagram donde lamenta la muerte del trabajador y explica las causas del accidente.

“Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido la tarde de este domingo se ha cobrado la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo. Los primeros en intervenir trataron de auxiliar y estabilizar al lugar. Inmediatamente se llamó al Departamento de Bomberos para trasladar al paciente, pero el profesional falleció en el hospital”.

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De la misma forma confirmaron que estaban trasladando su apoyo a su equipo y a la familia del fallecido. El cuerpo de bomberos estatal ha confirmado a People que “un trabajador sufrió lesiones por aplastamiento en las extremidades inferiores de un sistema de elevación. Antes de la llegada de los equipos de emergencia, la víctima fue retirada del equipo que le aplastaba por otros empleados”.

Murió aplastado por el escenario

Los servicios sanitarios confirmaron que el fallecido fue atendido en el lugar y que a pesar de ser trasladado con urgencia al hospital terminó falleciendo en el centro hospitalario. La estructura que estaban montando de repente se desplomó y cayó al suelo, aplastando por completo a la víctima y provocándole unas heridas que acabaron con su fallecimiento.

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Por el momento la organización no ha querido dar más detalle de cómo se produjo el accidente y si se podría haber evitado la muerte del trabajador. Tampoco hay un comunicado de la familia ni Shakira ha publicado algo en relación con este accidente. Pero su empresa si ha lamentado lo sucedido y ha querido trasladar el apoyo a todos sus compañeros que se encontraban con él y que se encuentran conmocionados al recibir la noticia de su fallecimiento.