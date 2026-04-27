Muere la influencer Klaudiaglam atropellada por Gabrielle Carrington, exconcursante de XFactor

telecinco.es 27 ABR 2026 - 19:56h.

La influencer polaca Klaudia Zakrzewska, conocida en redes sociales como KlaudiaGlam, ha fallecido a los 32 años tras varios días ingresada en estado crítico

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La influencer polaca Klaudia Zakrzewska, conocida en redes sociales como KlaudiaGlam, ha fallecido a los 32 años tras varios días ingresada en estado crítico después de ser atropellada a la salida de una discoteca en el centro de Londres.

Los hechos se remontan a hace casi una semana, cuando la joven fue arrollada por un vehículo a las puertas del local Inca, situado en el barrio del Soho de Londres. Los detalles que se van conociendo aún sorprenden más, tras conocerse que la autora del atropello, arrestada y acusada de asesinato, es la modelo e influencer Gabrielle Carrington, de 29 años, que conducía bajo los efectos del alcohol.

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Los testigos del fatal accidente, en el que se registraron otros dos heridos, uno de ellos con secuelas graves, recuerdan un brutal impacto en el que Klaudia fue arrastrada varios metros tras quedar atrapada en el chasis del vehículo de Gabrilelle.

La acusada del asesinato había adquirido cierta notoriedad pública años atrás tras participar en el programa The X Factor en 2013 como integrante del grupo Miss Dynamix. La joven doblaba la tasa de alcoholemia. En los últimos años, se reinventó como influencer bajo el nombre RIELLEUK, acumulando más de 360.000 seguidores en Instagram.

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La muerte de Zakrzewska ha causado un profundo impacto en redes sociales, donde acumulaba más de 275.000 seguidores en Instagram. Su familia, devastada por lo ocurrido, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos. Su madre ha trasladado su dolor en declaraciones a medios británicos: "Este es el momento más devastador que nuestra familia ha enfrentado jamás", al tiempo que definía a su hija como una persona de "corazón puro".

En un comunicado recogido por la BBC, las autoridades han expresado: "Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, además de a los amigos de Klaudia ante esta trágica noticia. Nuestros pensamientos están también con todos los afectados".

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Carrington compareció el pasado martes ante el tribunal y permanecerá en prisión preventiva, al menos, hasta el próximo 19 de mayo, fecha en la que se celebrará el juicio definitivo.