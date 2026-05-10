Todo apunta a que las personas que han lanzado objetos son presuntamente seguidores culés

Ambos vehículos han acabado con las lunas rotas antes de entrar al estadio azulgrana

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BarcelonaAlgunos aficionados han lanzado objetos contra los autobuses del FC Barcelona y Real Madrid a su llegada al Spotify Camp Nou, justo antes del Clásico. Según 'Mundo Deportivo', todo apunta a que los autores habrían sido presuntamente seguidores culés que, confundidos por la escasa visibilidad por las bengalas, atacaron a ambos vehículos.

No consta ningún incidente grave ni daños personales, aunque ambos vehículos han acabado con las lunas rotas antes de entrar al estadio azulgrana. Se trata de un momento bochornoso que ha empañado el recibimiento de los jugadores antes de la cita más importante, ya que una victoria azulgrana dejaría la Liga sentenciada para los culés.

Este partido es la mejor oportunidad para el Barcelona

Miles de aficionados han llenado los alrededores del Camp Nou para dar la bienvenida a los jugadores. Pese al incidente, se han vivido momentos de alegría, euforia y celebración antes del partido. Este partido es la mejor oportunidad que tiene el Barcelona para conquistar el Clásico español y LaLiga, además de que tendrá la ventaja de que el juego se dispute en su casa, el Camp Nou.

Aunque el Barcelona no contará con la ayuda de Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión en el isquio de la pierna izquierda y espera estar a punto para jugar el Mundial 2026 con España.