El Real Madrid multa con medio millón de euros a Tchouaméni y Valverde tras su "arrepentimiento" y "disculpas"

Asimismo, ambos se pusieron a disposición de la entidad para aceptar la sanción que el club considerara adecuada

Las posibles sanciones del Real Madrid a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras la "pelea sin sentido" que acabó con el uruguayo en el hospital

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El Real Madrid ha decidido sancionar económicamente a Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde tras el incidente protagonizado por ambos durante un entrenamiento en Valdebebas.

El club blanco ha impuesto una multa de 500.000 euros a cada jugador, aunque finalmente no aplicará ninguna sanción deportiva debido al “arrepentimiento” y las “disculpas” mostradas por ambos futbolistas.

Valverde acabó en el hospital tras el incidente

La entidad madridista había abierto el jueves por la noche un expediente disciplinario después de los hechos ocurridos durante el entrenamiento matinal, que derivaron en que el centrocampista uruguayo tuviera que acudir al hospital por un traumatismo craneoencefálico.

El diario 'Marca' informó de que el enfrentamiento venía precedido de una discusión el día anterior y que la tensión terminó explotando en la ciudad deportiva de Valdebebas.

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Aunque inicialmente trascendió que Valverde habría recibido un golpe por parte de Tchouaméni, el propio jugador uruguayo negó posteriormente esa versión a través de sus redes sociales.

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Los jugadores pidieron disculpas al club y a la afición

Según explicó el Real Madrid en un comunicado, ambos futbolistas comparecieron este viernes ante el instructor del expediente disciplinario.

Durante esa comparecencia, Tchouaméni y Valverde mostraron “su total arrepentimiento” y se disculparon mutuamente, además de trasladar sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición madridista.