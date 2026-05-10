Iván Sevilla 10 MAY 2026 - 15:49h.

El club catalán ha comunicado este 10 de mayo el fallecimiento del padre de Hansi Flick: "Compartimos su dolor"

Desde el Real Madrid también han transmitido sus "condolencias y su cariño a los familiares" del dirigente alemán

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BarcelonaEl padre del actual entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha muerto horas antes del partido que juega el equipo catalán contra el Real Madrid. Así lo ha comunicado el club azulgrana este 10 de mayo.

"Queremos hacerle llegar nuestro cariño. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", ha expresado en redes sociales a las 14:07 horas.

Recordamos que el encuentro liguero se disputa a las 21 horas en el Camp Nou. Podría decidir el campeón de la LaLiga EA Sports, si el conjunto local consigue un empate o una victoria frente a su eterno rival.

Este clásico de nuestro fútbol llega marcado también por la supuesta pelea entre los dos futbolistas blancos Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, que se saldó con arrepentimientos y una multa a ambos.

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"Condolencias y cariño" del Real Madrid a Hansi Flick

Precisamente, el club madridista también ha emitido un comunicado oficial en el que traslada sus "condolencias y su cariño a los familiares y a todos los seres queridos" del técnico alemán.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick", han escrito en referencia al progenitor del dirigente azulgrana tras conocerse la noticia.

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En principio, el míster se sentará en el banquillo para el partido entre los dos equipos que ocupan la primera y la segunda posición en la tabla clasificatoria del torneo nacional.

Antes de que empiece a rodar el balón, se guardará un minuto de silencio en memoria del fallecido. Cabe recordar también que para el enfrentamiento los jugadores culés vestirán una camiseta especial, con las iniciales de la cantante Olivia Rodrigo.