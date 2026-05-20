Todo ocurrió justo después del último partido del encuentro

El español logró imponerse al japonés en París por 6-2 y 7-2

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El tenista español Pedro Martínez y el japonés Rei Sakamoto protagonizaron un tenso encontronazo durante su enfrentamiento clasificatorio en Roland Garrós, donde el de Alcira, Valencia, se impuso victorioso por 6-2 y 7-2. El juez de silla, viendo que la escena escalaba y ambos jugadores no cedían en su discusión, acabó incluso intercediendo para separarlos y que la situación no fuese a mayores.

Todo ocurrió, concretamente, justo al final del encuentro, después del último punto del partido. Fue entonces cuando ambos jugadores se acercaron a la red y llegaron a estrechar sus manos, sin embargo, lo que parecía que simplemente se quedaba ahí para cerrar el encuentro dio un giro cuando ambos empezaron a discutir.

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El juez de silla tuvo que intervenir para frenar el encontronazo entre Pedro Martínez y Sakamoto

El tenista español parecía recriminarle algo al japonés, que debió darle una respuesta que llevó a que los ánimos se fuesen caldeando cada vez más. Con el juez de silla de testigo, al que también saludaron cada uno dándole la mano mientras seguían discutiendo, Martínez y Sakamoto siguieron reprochándose.

Con un joven recogepelotas también de testigo, que con cierta incredulidad tuvo que ir retrocediendo y dando levemente pasos a un lado al verse casi en medio de la disputa, el árbitro bajó entonces de su silla para mediar.

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Cogiendo a Pedro Martínez del hombro, John Bloom, –el juez de silla–, intentó calmarlo para frenar el enfrentamiento. No obstante, y pese a ello, los jugadores seguían agitando sus desavenencias, siendo incluso que Bloom se puso en medio de los dos instando a cada uno a marcharse y dejarlo ahí.

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Finalmente, tras intentos reiterados, ambos se fueron a su zona para recoger su material, con el español todavía visiblemente indignado mientras el juez de silla seguía intentando calmarlo.

Pedro Martínez, ganador del encuentro de Roland Garros

Más allá del encontronazo, Pedro Martínez logró sellar el triunfo en París tras un por 6-2 y 7-2 que constató su buen partido.

Tras imponerse al japonés, ahora tendrá que medirse al británico Arthur Fery en su búsqueda para seguir pasando de ronda.