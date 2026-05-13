Rafa Nadal ha descartado su candidatura a la presidencia del Real Madrid después de que hayan surgido rumores tras la convocatoria de elecciones

Florentino Pérez convoca elecciones en la Junta Directiva del Real Madrid, se presenta y confirma que su salud es perfecta

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El extenista español Rafa Nadal ha desmentido este miércoles las informaciones que relacionaban su nombre con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid.

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", ha comunicado el extenista español en su cuenta de 'X'.

Así, Nadal descarta cualquier tipo de participación en el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid, anunciado este martes por su presidente Florentino Pérez. Un mensaje que llega tras los rumores que apuntaban que el manacorí pudiera formar parte de una posible candidatura junto a Enrique Riquelme, presidente de Cox.

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Las elecciones a la presidencia del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido este martes en la Ciudad Real Madrid tras reunir de urgencia a la Junta Directiva del club. La cita se ha producido en un clima de tensión deportiva, marcado por una temporada sin títulos y problemas en la convivencia del vestuario.

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El mandatario ha convocado elecciones en la Junta Directiva del club, a las que se presentará de nuevo con su equipo, y ha subrayado que no dimitirá, ya que su salud es "perfecta". Durante su discurso, se ha mostrado especialmente crítico con las informaciones que apuntaban a su salida del club y a supuestos problemas de salud, reivindicando su gestión y asegurando que seguirá defendiendo con firmeza los intereses de los socios ante lo que considera una campaña de desestabilización.

Esta intervención rompe un prolongado silencio del presidente, cuya última aparición pública se remontaba a la pasada Asamblea General. La comparecencia ha coincidido con la delicada situación deportiva del equipo bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo tras la salida de Xabi Alonso.