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Carlos Alcaraz anuncia que no participará en Wimbledon a causa de su lesión de muñeca

El tenista español, Carlos Alcaraz
El tenista español, Carlos Alcaraz. Europa Press
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El tenista español Carlos Alcaraz ha anunciado este martes que no participará en Wimbledon, ni en la gira de hierba, esta temporada a causa de la lesión de muñeca que sufrió en el torneo Conde de Godó el pasado mes de abril, y que también le ha impedido disputar en el próximo Roland Garros.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen's y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible", comunicó el tenista murciano en su cuenta de 'X'.

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