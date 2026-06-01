El futbolista del Mónaco, cedido por el Barcelona, ha firmado un acuerdo con Music Brokers

El tema aglutina una fusión de estilos combinando Afrobeats, reggaeton y Amapiano

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MónacoAnsu Fati, delantero de nacionalidad española y con origen en Guinea-Bisáu, ha sorprendido lanzándose al mundo de la música con la inminente publicación del que será su primer single: ‘Sea como Sea’.

El jugador, cedido por el Barcelona al Mónaco, –equipo que según las últimas especulaciones ejecutará de forma inminente su opción de compra–, comienza de este modo, y en paralelo al fútbol, una nueva aventura tras incorporarse al sello de la discográfica Music Brokers, con la que ha alcanzado un acuerdo que marca formalmente el arranque de su carrera artística.

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La fecha de lanzamiento del primer single de Ansu Fati, 'Sea como sea'

Según señala El Mundo, el lanzamiento del single se espera para el próximo día 19 de junio de 2026 y contará con distribución global a través de The Orchard (Sony Music). Además, no está concebido como algo casual o fruto de un mero capricho. El proyecto confía en Ansu Fati para una carrera que se extienda a lo largo del tiempo, defendiendo así su pasión por la música y compartiéndola con el resto del mundo.

Muy importante para él también durante su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2020, fue en esa etapa en la que comenzó además a escribir canciones, encontrando en ello un refugio y otra forma de expresarse.

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Tras recalar en Mónaco este año como cedido por el Barça, esa pasión ha ido desarrollándose, entrando el jugador en contacto con distintos estudios en Niza de la mano del productor Gambinoalaprod, así como con sesiones en las que participó también su compañero Paul Pogba.

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De ese modo, según recoge El Mundo, la firma de Ansu Fati con Music Brokers viene a oficializar lo que ya estaba ocurriendo en privado, siendo ahora cuando se comunica definitivamente un nuevo salto para él en ese proceso creativo en el mundo de la música.

Su primer single, ‘Sea Como Sea’, tendrá una fusión de estilos en los que queda patente su personalidad y su experiencia, combinando Afrobeats, reggaeton y Amapiano en un mismo tema, según recogen, indicando que además el lanzamiento tendrá una versión alternativa que llevará por título 'Sea Como Sea (Amapiano Version)'.