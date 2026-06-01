En aquel entonces Braydon, con 7 años, le dijo que iban a ganar todos los trofeos y le preguntó dónde iban a guardarlos: 10 años después, Guardiola y el City le han contestado

Pep Guardiola anuncia que deja el Manchester City tras 10 temporadas: "Sé que es el momento adecuado"

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La marcha de Pep Guardiola del Manchester City, tras una década histórica para el club, no ha dejado de provocar mensajes y actos en homenaje al técnico de Santpedor. Uno de ellos, muy especial, corresponde al momento en que el catalán, volviendo al punto de partida, se reencontraba con Braydon, un joven fan, –ahora ya convertido en un adolescente al borde de llegar a la mayoría de edad–, que con solo siete años protagonizó uno de los clips más recordados hoy, cuando no deja de repasarse su trayectoria en el banquillo de la entidad.

Entonces, ambos se conocieron en un vehículo donde el niño, en la parte trasera y ataviado con una bufanda y camiseta del club, con vehemencia y pasión le repetía: “¡Ahora que te tenemos vamos a ganarlos a todos! ¡Vamos a ganar todos los trofeos! ¡¿Dónde vamos a ponerlos todos?!”, preguntó incluso, entusiasmado y convencido de lo que estaba diciendo. Y ahora, una década después, el Manchester City ha vuelto a juntar a ambos: “El taxi de Pep, 10 años después. Pep finalmente tiene la ocasión de mostrarle a Braydon dónde guardó todos esos trofeos”.

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Braydon, entre lágrimas tras ver todos los trofeos ganados con Pep Guardiola en el Manchester City

“¿¡Realmente eres tú¡?”, decía Braydon, con siete años, la primera vez que vio a Pep Guardiola en vivo y en directo. Y lo mismo ha hecho ahora, con 17, y esbozando una amplia sonrisa, nada más abrir la puerta de ese taxi en el que se reencontraban.

Tras fundirse ambos en un abrazo, el catalán le preguntaba al joven qué tal está, ante lo que Braydon le contaba que desde esa entrevista inicial en el taxi siendo niño todo le había cambiado: “Mi vida cambió completamente. He recorrido el mundo, he entrevistado a famosos, políticos, al primer ministro…”, le contaba, antes de dejar una declaración compartida por muchos, y pese a que el Manchester City no es el mismo equipo aplastante de los últimos tiempos: “Te vamos a echar mucho de menos”, le decía.

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“Todos aquí te queremos”, continuaba Braydon, a lo que Guardiola también replicaba reiteradamente con un “yo también”.

“Te acuerdas de que me hiciste muchas preguntas…, pero, ¿recuerdas la más especial? Quiero enseñarte algo”, dijo el técnico catalán después para, –acto seguido, y en respuesta a aquella cuestión sobre dónde iba a guardar todos los trofeos que iban a ganar–, dirigirle a continuación hacia la flamante sala donde el Manchester City guarda sus trofeos.

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“Dios mío. No sé qué decir”, expresaba Braydon, impresionado y sin palabras pese a su genuina elocuencia, al recibir la sorpresa de poder visitar junto a Pep ese lugar, donde estaban todas las copas conquistadas durante su etapa.

“¿Te acuerdas de que me dijiste ‘vas a ganar todos estos trofeos’? Todos ellos están aquí”, le señalaba Guardiola, tras lo cual el joven no podía evitar llorar de la emoción.

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“Han sido unos increíbles 10 años”, señalaba el afortunado hincha del club, alcanzando ya a articular palabra y volviendo a retrotraerse a ese momento: “Hace 10 años lo último que hicimos fue tomarnos un selfi en la parte de atrás del coche con tu propio teléfono”, le recordaba, tras lo cual repitieron la escena, pero esta vez en esa sala, con todos los trofeos conquistados detrás. En total, 20 títulos, y entre ellos una Champions League; la primera y única conseguida por el club.