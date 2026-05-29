El delantero inglés Anthony Gordon firma como nuevo jugador del FC Barcelona

El internacional inglés Anthony Gordon se convirtió este viernes en el primer fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026/27

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El internacional inglés Anthony Gordon se convirtió este viernes en el primer fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026/27, después de una firma de contrato que se retrasó ocho horas por un problema burocrático, "calmado" el ex del Newcastle y "muy emocionado" por cumplir su "sueño desde niño".

"El FC Barcelona y el Newcastle han llegado a un acuerdo para que Anthony Gordon se convierta en nuevo jugador azulgrana para las próximas cinco temporadas", anunció el cuadro catalán, sin dar detalles de una operación económica que rondó los 80 millones de euros, cifra por la que se le preguntó al jugador después.

Gordon, de 25 años, puede ocupar las posiciones de delantero y de extremo izquierdo y es el primer refuerzo de un Barça que aspira a entrar en la norma 1:1 del 'fair play' financiero de LaLiga y a reforzarse más todavía este verano, con fuertes rumores de su interés por el jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez.

Tras llegar a Barcelona el jueves y pasar la revisión médica, este viernes era turno de la firma, pero el acto privado en el Spotify Camp Nou con el presidente interino, Rafael Yuste, y la presencia también del electo Joan Laporta, se retrasó hasta pasadas las nueve de la noche cuando estaba prevista para las 13.30.

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Su primera comparecencia

En su primera comparecencia ante los medios, jugador inglés fue preguntado para empezar por el retraso de ocho horas para hacerse oficial su fichaje hasta 2031. "Sabía que saldría, estaba calmado, esperaba con mi familia, mis agentes. Estábamos muy emocionados", afirmó el jugador nacido en Liverpool, formado en el Everton.

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El ex del Newcastle las últimas cuatro temporadas se refirió así al problema burocrático, "detalles muy pequeños" que no supo explicar, y dejó una sentimental declaración de amor al Barça. "Estoy listo para este desafío, soy consciente de la historia de este club, de la responsabilidad, de los increíbles jugadores que han vestido esta camiseta", dijo.

"Estoy muy emocionado, orgulloso. Es un sueño hecho realidad formar parte del mejor equipo del mundo", dijo en castellano, idioma que confesó que estaba aprendiendo con ese sueño de algún día jugar en el Barça. "Me creáis o no, quería hablar español porque de niño quería jugar en el Barça, por eso aprendí", afirmó.

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Por otro lado, Gordon apuntó que, si tuviera que elegir, sería ganar la sexta Champions del club azulgrana. "Solo gané un título con el Newcastle. Estoy emocionado por ganar todo lo que pueda. Si tuviera que elegir uno, sería la Champions, pero quiero ganar todos. Tan pronto supe que el Barça era una opción, no tuve duda", dijo.

Las palabras del delantero inglés

Además, el delantero inglés habló del enfrentamiento en St James' Park contra el Barça este pasado curso. "Estaba emocionado por jugar en el Barça cuando tenía tres años. Jugar con Lamine y el resto es muy emocionante. Cuantos más jugadores buenos tengas a tu lado, mejor vas a ser. Son los mejores del mundo", comentó.

"Hacer lo que hicieron en St James' Park es muy difícil, porque jugamos con mucha intensidad, la atmósfera con los aficionados, pero no pudimos tocar la pelota con De Jong y Pedri", añadió un Gordon que confesó que ya tuvo una conversación con su nuevo entrenador, Hansi Flick, una "persona muy agradable" y un técnico "impresionante" por "todo lo que ha hecho en tan poco tiempo"

Por último, el nuevo jugador azulgrana se comparó más con Raphinha entre sus nuevos compañeros de ataque e insistió en ese deseo de la Champions. "La Champions es un trofeo increíble, y ganar la sexta sería un momento icónico, algo para no olvidar, especialmente en mi primera temporada", terminó.