Los jugadores se embolsarán unos 750.000 euros si vencen en la final, mientras que la prima por el subcampeonato es de unos 450.000 euros

La FIFA ha establecido en 50 millones de dólares (unos 44 millones de euros) la recompensa para el campeón del Mundial

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Llegar a la final del Mundial tiene premio, ganarla más. La FIFA ha establecido en 50 millones de dólares (unos 44 millones de euros) la recompensa para el campeón del Mundial. Es más de lo que se embolsa el campeón de la Champions por vencer en la final, 25 millones de euros, si bien en la máxima competición del viejo continente el montante total puede superar los cien millones, si se suman los premios por superar cada ronda, además del pool de televisión. Por ser finalistas, el premio económico para la Real Federación Española de Fútbol es de unos 29 millones de euros.

El pacto entre la Federación y los jugadores establece que estos recibirán el 45% del premio económico que la FIFA otorgará a la RFEF en caso de proclamarse campeones del mundo. Según desveló el Partidazo de Cope, los jugadores se embolsan unos 750.000 euros si vencen en la final, mientras que la prima por el subcampeonato es de unos 450.000 euros.

¿Cobran todos los jugadores la misma prima?

Los futbolistas no cobran un salario por vestir la camiseta de España. Durante las concentraciones internacionales mantienen sus contratos con sus respectivos clubes, que continúan abonando sus fichas. Las cantidades pactadas con la RFEF funcionan exclusivamente como primas por objetivos.

Todos los integrantes de la convocatoria perciben exactamente la misma cantidad, independientemente de los minutos disputados o del protagonismo que hayan tenido durante el campeonato. De hecho, antes del inicio del Mundial, también quedó acordado que no habría primas por superar las primeras rondas, reservándose las grandes recompensas para las fases decisivas del torneo.