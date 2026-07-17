El fuego, que lleva dos días ardiendo, ha calcinado unas 7.600 hectáreas en un perímetro de 60 kilómetros

El fuego obliga a evacuar tres localidades en Aragón en la zona de las cinco Villas y llamar a la UME

Compartir







El incendio en Orés, en Zaragoza, sigue avanzando sin control, tras quemar más de 7.600 hectáreas. Las tareas de extinción se encuentran en un momento muy complicado con el viento soplando en contra. El perímetro del fuego ha crecido durante la noche, mientras aumentan los pueblos evacuados que ya son cinco y las carreteras cortadas.

La UME lleva dos días luchando contra las llamas del incendio forestal, uno de los "más graves" que ha sufrido la comunidad de Aragón en los últimos años. El trabajo está siendo muy dificultoso en especial, por las condiciones del lugar y por la meteorología. Hay vientos irregulares, pero también las altas temperaturas y la humedad muy bajas son factores esenciales que han empeorada la evolución de las llamas.

Las llamas han devastado más de 7.600 hectáreas y un perímetro de 60 kilómetros, que "nos encontramos ante uno de los incendios forestales más graves y complejos que ha tenido nuestra comunidad en los últimos años", ha explicado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

PUEDE INTERESARTE Un detenido como sospechoso de provocar el incendio de Lozoyuela, Madrid

El consejero ha subrayado las dificultades que están enfrentando "la extinción está siendo muy dificultosa y muy grave, sobre todo, por las condiciones del lugar y por el tiempo que lo estamos sufriendo. Hemos sufrido de nuevo vientos irregulares, un viento del sur fortísimo, con unas altas temperaturas y una bajísima humedad, lo que ha hecho que, sobre todo, lo que es la parte norte del incendio, el frente del incendio, haya sido de difícil control".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta el momento, se han evacuado cinco localidades de forma preventiva: la última Uncastillo, desalojada este jueves, tras Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba. El incendio ha llegado al entorno de Uncastillo y hasta las inmediaciones del núcleo urbano.

El avance se ha producido principalmente por los laterales del pueblo, mientras los medios de extinción han trabajado en la protección de la población y de las infraestructuras. "Se ha conseguido que el impacto sea mínimo", ha asegurado el consejero.