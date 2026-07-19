Sigue la previa del España - Argentina, al minuto: Nueva York está repleta de fans para la final del Mundial

Antonio Rodríguez 19 JUL 2026 - 09:27h.

Luis de la Fuente y sus jugadores disputarán la segunda final de un Mundial en la historia de España

De 2010 a 2026, de Sudáfrica a Nueva York: así ha cambiado España en 16 años

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Hoy es el gran día. Toda España sueña con alcanzar la segunda estrella frente Argentina, con ver a la selección coronarse como compeona del mundo este domingo en el estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 21:00 horas.

Los dos finalistas han llegado a este último y decisivo partido sin perder, con los de Lionel Scaloni habiendo ganado todos sus partidos, con prórrogas y remontadas épicas de por medio, que han dejado claro su ADN competitivo. Enfrente, una campeona de Europa que se rehizo a su mal estreno ante Cabo Verde para ir creciendo a lo largo de un torneo en el que empezó ya hace más de un mes y que ha sido también fiel a su ADN, siempre con el balón como protagonista, con Rodri Hernández como director de orquesta, y añadiendo una fortaleza defensiva sólo resquebrajada por Bélgica y Charles de Ketelaere.