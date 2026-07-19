Sigue la previa del España - Argentina, al minuto: Nueva York está repleta de fans para la final del Mundial
Luis de la Fuente y sus jugadores disputarán la segunda final de un Mundial en la historia de España
De 2010 a 2026, de Sudáfrica a Nueva York: así ha cambiado España en 16 años
Hoy es el gran día. Toda España sueña con alcanzar la segunda estrella frente Argentina, con ver a la selección coronarse como compeona del mundo este domingo en el estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 21:00 horas.
Los dos finalistas han llegado a este último y decisivo partido sin perder, con los de Lionel Scaloni habiendo ganado todos sus partidos, con prórrogas y remontadas épicas de por medio, que han dejado claro su ADN competitivo. Enfrente, una campeona de Europa que se rehizo a su mal estreno ante Cabo Verde para ir creciendo a lo largo de un torneo en el que empezó ya hace más de un mes y que ha sido también fiel a su ADN, siempre con el balón como protagonista, con Rodri Hernández como director de orquesta, y añadiendo una fortaleza defensiva sólo resquebrajada por Bélgica y Charles de Ketelaere.
Cómo ha cambiado de 2010 a 2026 el precio de la vivienda, la sociedad y la vida en España
De 2010 a 2026, de Sudáfrica a Nueva York: así ha cambiado España en 16 años
España ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010. Ahora, en 2026, España vuelve a jugar una final. Si hay algo que no ha cambiado en estos años es ver a dos figuras de entonces seguir en pie en el campo. Cristiano Ronaldo, Messi y su rivalidad han marcado el fútbol de este tiempo. Leo ha hecho historia, de nuevo, en los Mundiales, a sus 39 años, algo insólito.Ir a la noticia
Hoy es el día: ¡hoy jugamos la final del Mundial!
La Selección Española Masculina de Fútbol publica en redes sociales la imagen de la previa del gran partido que vamos a vivir esta noche, a partir de las 21:00 horas. Con la imagen de Dani Olmo, uno de los jugadores clave de la selección, antes de disputar el encuentro ante Argentina.
España no pudo realizar su último entrenamiento antes de la gran final
Ayer se suspendió su último entrenamiento antes de la final en las instalaciones del Melanie Lane Training Ground, en Nueva Jersey, "siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos".
Así lo indicó la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en una nota de prensa. "Los jugadores han tenido una sesión de activación en las instalaciones interiores", añadió el organismo federativo en su breve mensaje.
Kylian Mbappé: "Messi marcará, yo hubiera preferido jugar la final"
"Messi siempre marca. Mañana (en la final contra España) va a marcar, eso seguro. Yo intento ayudar a mi equipo a marcar... hubiera preferido no ser el máximo goleador histórico y jugar el partido de mañana", declara Kylian Mbappé a menos de 24 horas de que Argentina juegue contra España.
Inglaterra venció a Francia (4-65) y queda tercera en el Mundial
La selección de Inglaterra se hizo con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer (4-6) a Francia este sábado en un espectacular encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami, donde Bukayo Saka y Jude Bellingham destacaron en los ingleses, y Kylian Mbappé y Michael Olise dejaron una página también para la historia.