Tres arroaces fueron avistados este jueves en el Puerto de Vigo, una imagen que volvió a despertar el interés de vecinos y visitantes.

La presencia de estos delfines mulares en la ría responde a factores naturales como la alimentación, el descanso y la riqueza ambiental del litoral gallego

Compartir







Apenas unos minutos bastaron para que un grupo de tres delfines captara todas las miradas en el entorno del Puerto de Vigo. Los cetáceos fueron grabados nadando cerca de los muelles, dejando una estampa cada vez más habitual en la ciudad olívica y que demuestra la estrecha relación entre la fauna marina y la Ría de Vigo.

PUEDE INTERESARTE Espectáculo único en las Rías Baixas: una manada de orcas sorprende a los pasajeros de un barco

¿Qué son los arroaces?

Los arroaces, conocidos científicamente como delfines mulares (Tursiops truncatus), son la especie de delfín más frecuente en las costas de Galicia. Se trata de mamíferos marinos de gran tamaño, fácilmente reconocibles por su color grisáceo, su hocico corto y su comportamiento sociable y curioso.

Los expertos estiman que en el interior de las rías gallegas habita una población residente de alrededor de 600 ejemplares, que utiliza este entorno como parte de su hábitat habitual durante todo el año.

¿Por qué se acercan al Puerto de Vigo?

Aunque pueda sorprender a quienes los observan por primera vez, la presencia de arroaces en la ría es un fenómeno relativamente habitual. Estos animales encuentran en estas aguas un entorno favorable para alimentarse, descansar e incluso criar a sus crías.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La abundancia de peces, especialmente pequeños bancos de sardinas y otras especies, convierte la ría en una importante zona de alimentación. Además, las aguas interiores ofrecen mayor tranquilidad frente al mar abierto, lo que favorece determinados comportamientos de la especie.

Un indicador de la buena salud de la ría

La presencia frecuente de arroaces también es interpretada como un indicador de la biodiversidad del entorno marino vigués. La convivencia entre la actividad portuaria y la fauna marina refleja que la ría continúa siendo un espacio de gran valor ecológico para numerosas especies.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los especialistas recuerdan que estos cetáceos forman parte del patrimonio natural de Galicia y que su conservación depende de mantener unas condiciones ambientales adecuadas y un uso responsable del medio marino.

Cómo disfrutar de su avistamiento de forma responsable

Los arroaces pueden observarse desde diferentes puntos del litoral vigués, especialmente en zonas abiertas del puerto, el paseo de Bouzas o el entorno de A Guía. También es frecuente que acompañen a las embarcaciones que realizan rutas hacia las Islas Cíes, ofreciendo imágenes muy apreciadas por los pasajeros.

Los expertos recomiendan mantener siempre la distancia, evitar perseguir a los animales con embarcaciones y no alterar su comportamiento. Respetar su espacio es la mejor forma de garantizar que continúen visitando la ría y ofreciendo un espectáculo natural único.

Dónde y cuándo es más fácil ver arroaces en Galicia

Los arroaces son una presencia habitual en las costas gallegas, especialmente en las Rías Baixas, donde existe una población residente de unos 250 ejemplares. La Ría de Vigo es uno de sus principales refugios, aunque también frecuentan zonas como las rías de Arousa y Muros-Noia, donde encuentran alimento y condiciones favorables.

El verano, entre julio y septiembre, suele ser una de las mejores épocas para observarlos, ya que la calma del mar y la presencia de bancos de peces favorecen su acercamiento a la costa. Los avistamientos pueden producirse desde tierra o durante rutas marítimas, ferris y excursiones especializadas, aunque siempre depende del comportamiento natural de estos cetáceos.

Los expertos recuerdan que se trata de animales salvajes que deben ser observados con respeto, sin intentar perseguirlos ni alterar sus movimientos. Su presencia continúa siendo uno de los grandes atractivos naturales de las rías gallegas y un ejemplo de la riqueza del ecosistema marino de la comunidad.