La Casa Real revela, a través de un álbum inédito, los mejores momentos de la formación militar de la princesa Leonor

Los reyes irán a la final del Mundial junto con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para apoyar a la selección

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La princesa Leonor ponía punto y final el pasado 10 de julio a sus tres años de formación castrense recibiendo, de manos del rey Felipe VI y ante la emocionada mirada de la reina Letizia y la infanta Sofía, el Real Despacho de Alférez en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia).

Ha sido una semana después cuando, tras su reaparición en la entrega de los Premios Princesa de Girona y coincidiendo con la confirmación de que viajará con sus padres y su hermana a Nueva York para animar en el palco de honor este domingo a la Selección Española en la final del Mundial 2026 contra Argentina, Casa Real ha distribuido un completo resumen plagado de imágenes inéditas de cómo ha sido el paso de la heredera al trono por los tres ejércitos.

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Los momentos de la princesa Leonor durante du formación militar

Por orden cronológico, hemos visto cómo ha sido la instrucción militar como futura jefa de las Fuerzas Armadas de la princesa de Asturias en la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra)-incluyendo su travesía transoceánica de seis meses a bordo del buque escuela de La Armada Juan Sebastián Elcano-, y la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, demostrando que lejos de ser un mero trámite en su preparación como heredera al trono ha sido una experiencia de lo más intensa, exigente y completa en la que Leonor se ha volcado completamente y ha dado en todo momento lo mejor de sí.

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De su paso por la Academia de Zaragoza, imágenes sorprendentes que reflejan el gran desafío que ha supuesto manejar armas de combate, subirse a un tanque de guerra, o realizar maniobras de campo en las que, oculta en trincheras, ha reptado por el suelo ataviada con el uniforme de campaña de camuflaje. Zarzuela también ha rescatado una instantánea de la visita del rey Felipe, que no dudó en comer junto a su hija y el resto de cadetes en el comedor de la Academia.

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Su formación en la Escuela Naval de Marín ha sido otro momento vital de su formación castrense, y resulta tan inesperado como motivo de orgullo ver a la princesa de Asturias trepando por un mástil, realizando las maniobras propias del la Marina a bordo de un barco de La Armada, y poniendo a punto su resistencia física y mental con ejercicios de lo más exigentes en los que ha dado la talla demostrando una preparación de máximo nivel.

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De los meses que pasó a bordo del Juan Sebastián Elcano en 2025, dos imágenes muy especiales: la primera, la emoción de la reina Letizia al despedir a su hija desde el muelle de Cádiz antes de comenzar la travesía, y la presencia de la infanta Sofía en el buque de instrucción de La Armada durante la cena de gala que se celebró a bordo coincidiendo con su llegada a Gijón en julio de 2025 tras completar con éxito su misión, que incluyó paradas en Canarias, Brasil, Chile, Bolivia o Nueva York.

Las dos hermanas, derrochando complicidad, posaban orgullosas en su reencuentro; Leonor con el uniforme de gala de la Marina en color blanco, y la hija menor de los reyes con un vestido rosa de estampado tie-dye.

Un homenaje al paso de la heredera al trono por los tres ejércitos que finaliza con una elección de los momentos más exigentes y destacados de este último año en el que ha estado en la Escuela General del Aire y del Espacio, que incluyen imágenes pilotando una avioneta, otras tirándose en paracaídas en modo automático, e incluso un combate de esgrima que refleja lo completa que ha sido su instrucción.

Su próximo paso: su carrera académica

"Coincidiendo con la finalización de las entregas de los Reales Despachos, repasamos la formación recibida por la Princesa de Asturias durante su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. A lo largo de este periodo, la princesa ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad, los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad. En julio de 2027 recibirá los despachos de Teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de Alférez de Navío de la Armada" ha expresado Casa Real como acompañamiento a esta publicación que resume a la perfección cómo ha sido la experiencia de la princesa Leonor en sus tres años de formación castrense.

El siguiente paso que dará en su preparación al trono, será su etapa universitaria, ya que como ha confirmado Zarzuela recientemente, en septiembre comenzará un Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III en su campus de Getafe.